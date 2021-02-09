نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوى العاملة: تعيين 441 شاباً.. منهم 12 من ذوي القدرات بسوهاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظةسوهاج بتعيين 441 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهلبمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 12 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك منخلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتبالتشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن توفير 122 فرصة عمل.

وأضاف"سعفان" أن المديرية قامت بتنفيذ 6 دورات تدريبية بمركز التدريب المهنيبسوهاج و طهطا والكوثر ، على عدد من المهن التى يحتاجها سوق العمل وهى : السباكةالصحية ، وكهرباء المنازل ، والتفصيل والحياكة ، وصيانة الحاسب الآلي ، والتبريدوالتكييف إستفاد منها 89 متدرب ، بالإضافة إلى عقد دورة تدريبية بوحدةالتدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات .

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بالتفتيش على 671 منشأة دوري وحملات تفتيش شاملنهارية وليلية ، وأسفر عن تحرير 57 محضراً ، وعمل 5 ندوات توعية في مجالأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، و 10 ندوات في مجال عمل الطفل ، و ندوتان فيمجال المفاوضة الجماعية ، و 5 ندوات في مجال التوعية بالسموم البيضاء ، و 4 ندواتأخري في مجال زيادة الإنتاج ، و3 ندوات بما يخص لوائح نظام العمل والجزاءات، فضلاً عن القيام بـ 2 حملة تفتيشية على عمالة الأطفال .

وتابع الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تمإنجازه خلال شهر يناير الماضي، أنه تم صرف 230 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ 92عاملا منهم 110 ألف جنيه منح مواليد لـ 55 عاملا، و 42 ألف جنيه لـ 14 عاملا منحةزواج ، و 78 ألف جنيه منحة وفاة لـ 23 عمال .كما تمصرف منح رعاية صحية لـ 557 عاملا بإجمالى 92 ألفاً و 163 جنيه ، و استخراج شهادات أمان لـ 12 عاملاً بواقع 6 آلاف جنيه ، فضلاً عن تسجيل 181 عاملاًجديداً بالمنظومة وعمل كارنيهات لهم .

وأضاف المديرية قامت باستخراج 617 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة حرفة ،وتلقى 8 شكاوى ، تم تسوية شكوى واحدة منها ، وإحالة 2 شكوى للقضاء ، و تبقي 5شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة .

أمافي مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 207 منشأة ،وإعادة التفتيش على 413 منشأة أخري ، وأسفر التفتيش عن تحرير 79 محضراً ، وإعطاءمهلة قانونية لــ 141 منشأة أخري لإزالة المخالفات التى تم إنذارها بها ، فضلاً عنبحث 9 شكاوى ومنح 7 ترخيص .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيشعلى 693 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى .