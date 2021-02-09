نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوى العاملة في أسبوع.. سعفان: تسليم 1000 صياد وعامل غير منتظم وثيقة للتأمين التكافلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأخبار المهمة - من الثلاثاء 2 إلى الثلاثاء 9 فبراير الجاري، حيث استقبل محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، وزير القوي العاملة محمد سعفان ، بمكتبه بديوان عام المحافظة، في إطار جولة الوزير للمحافظة ،حيث يقوم الوزير بتسليم500 صياد - كمرحلة أولي- وثيقة للتأمين التكافلى باعتبارهم من فئة العمالة غير المنتظمة ضد الحوادث الشخصية وقد تحمل هذه الوثيقة حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية، وتغطي الوثيقة الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي .

وأشار الوزير إلي أن اللقاء السابق مع الصيادين في بورسعيد تم تكليف المديرية بكل موظفيها للبدء في عملية الحصر الكامل الصيادين الموجودين بالمحافظة، مقدما الشكر لكل الموظفين على المجهود الذي قاموا به لإنجاح تلك العملية، حتى تتوفر لدينا قواعد بيانات متكاملة ، يتم من خلالها تقديم الرعاية والدعم والمساندة لفئة الصيادين وفقا لتلك القاعدة والتواصل معهم لحل مشكلاتهم التي تواجههم في نواحي حياتهم المختلفة بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة.

وقال الوزير : جئتكم منذ ما يقرب من الشهر ، للاطمئنان على أحوالكم المعيشية، واطلعت علي مشاكلكم الأساسية ، بعدها أصدرت توجيهاتي لمديرية القوي العاملة ببورسعيد للبدء في تسجيل الصيادين ضمن فئة العمالة غير المنتظمة لعمل وثيقة للتأمين التكافلي لكل صياد، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية صغار الصيادين ليحيوا حياة كريمة .

كم سلم الوزير، ومحافظ بورسعيد ، 59 شهادة إتمام الدورات التدريبية مجانا بمشروع التمكين الاقتصادى للمرأة ، بورشة الطباعة على المنسوجات والأواني الفخارية، فضلا عن التدريب بورشة التفصيل وحياكة الملابس، بحضور السيد السنجابي مدير مديرية القوي العاملة ببورسعيد.

وقد شملت شهادات إتمام الدورة التدريبية في مجال الملابس الجاهزة 14 متدربة ، وشهادات إتمام الدورة التدريبية في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة والمساواة بين الجنسين لـ 15 متدربة علي مهن تفصيل الملابس ، وشهادات إتمام الدورة التدريبية في مجال الطباعة علي الملابس والأواني لنحو 20 متدرباً ومتدربة .

و تفقد الوزير خلال جولته ، مصنع افينا للصناعات الكهربائية، ومصنع بيراميدز لصناعة اطارات السيارات، ومصنع Duck لصناعة الأحذية، فى إطار جولة الوزير بمحافظة بورسعيد للتعرف علي أحدث الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واطمأن علي أحوال العمال ، وكيفية تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بها لمنع انتشار هذا الوباء.

واستمع الوزير - رافقه محافظ بورسعيد ، من مسؤولي المصانع الثلاث عن هذه المصانع الإجراءات الحازمة التي تقوم بها المصانع للوقاية (كوفيد-19) ، بحضور السيد السنجابي مدير مديرية القوي العاملة ببورسعيد.

واختتم وزير القوى العاملة ، جولاته الميدانية لمحافظة بورسعيد، حيث قام يرافقه المحافظ اللواء عادل الغضبان بتسليم 500 عامل غير منتظم - كمرحلة أولي- وثيقة للتأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية وقد تحمل هذه الوثيقة حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية، وتغطي الوثيقة الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي .

وقال سعفان، إن ذلك جاء بناءً على توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكل الجهات التنفيذية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، والانتقال إلي مواقع عملهم المختلفة في كل المحافظات للبدء في وضع خطة كاملة لرعاية هذه الفئة على الطبيعة من خلال مشروعاتهم.

كما شهد الحصاد .. افتتاح الوزير ، يرافقه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مبنى الاتحاد المحلى لنقابات عمال المحافظة بعد تطويره، بحضور عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، وجمال عقبي رئيس الاتحاد المحلي لعمال الجيزة ، والنائب أحمد عاشور أمين عام الاتحاد .

وشدد وزير القوي العاملة علي أن القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030 إلى رقمنة الدولة المصرية ، والتحول الرقمي الكامل من النظام الورقي إلى الالكتروني في جميع أعمالها وخدماتها ، داعيا التنظيم النقابي للانطلاق نحو ذلك بتحويل جميع شؤونه وأعماله إلكترونيا .

ووجه وزير القوى العاملة ، قيادات ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ، بضرورة متابعة إنشاء قواعد البيانات لكافة أعمال مديريات القوى العاملة بالمحافظات من سلامة وصحة مهنية ، وتشغيل ، وتدريب مهني ، وتفتيش العمل من خلال الربط الإلكتروني بديوان عام الوزارة ، بحيث يتسنى رقابة ومتابعة العمل بشكل لحظي.

جاء ذلك خلال إجتماع الوزير برؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة لبحث آليات تطوير العمل ومتابعة الربط الإلكتروني لكافة تخصصات الوزارة .

وأشار الوزير إلى أهمية تعظيم الدور الرقابي للإدارات المركزية على مثيلاتها في المديريات ، طبقا للقرار الوزاري الصادر بهذا الشأن، والذي يلزم الإدارات الفنية المختصة بديوان عام الوزارة بالإشراف الفني الكامل على الإدارات النظيرة بالمديريات .

كما أكد سعفان ، اهتمام الحكومة المصرية بتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية لضمان حقوق البحارة، وتحديد مسئوليات مُلاك وأصحاب السفن، مشيرا إلي أن ذلك يتضح من خلال التصديق علي 18 اتفاقية عمل دولية في مجال العمل البحري، إيماناً بأهمية تنظيم ظروف عمل البحارة وضمان حقوقهم في العمل والمعيشة، من أجل المحافظة على قُدراتنا التنافسية والمُضي قُدماً في تنمية اقتصاد البلاد وخلق فرص عمل لائقة وتوفير الرعاية اللازمة للعمالة البحرية.

جاء ذلك خلال إطلاق الوزير، اللقاء الثلاثي الثاني لمناقشة اتفاقية منظمة العمل الدولية، للعمل البحري (٢٠٠٦) في مصر، تحت عنوان "استعراض الفرص والتحديات المتعلقة بتصديق مصر على الاتفاقية، بحضور كورين فارجا مدير مكتب المعايير الدولية بمنظمة العمل الدولية بجنيف، وإيريك أوشلان مدير مكتب المنظمة بالقاهرة ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، واللواء رضا أحمد إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، نائبا عن وزير النقل ولفيف من ممثلين عن النقابة المهنية للضباط البحريين، وممثلي ملاك السفن ، فضلا عن الجهات المعنية والشركاء الاجتماعيين وأطراف علاقات العمل البحرية.

هذا و كشف وزير القوى العاملة، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال أن المبالغ التى تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت مليار و 104 ملايين و900 ألف جنيه، استفاد منها 411 آلاف و366 عاملًا، يعملون فى 3602 منشأة، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2020.

وقال الوزير : إن المجلس وافق علي صرف الدفعة الثانية والثالثة من إعانات الطوارئ للعاملين بالمنشآت السياحية ، بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية ، وذلك بواقع 100% من الأجر الأساسى وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا، وذلك تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمساندة ودعم القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا وفي مقدمتها قطاع السياحة .

كما وافق المجلس على صرف الدفعتين الثامنة والتاسعة للعاملين بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية ، نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها وفقا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

جاء ذلك فى اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذى يرأسهُ وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.

نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع شركة السويس للأكياس ، والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب ، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة ، فى إبرام اتفاقية عمل جماعية تقرر صرف بعض المزايا لـ 60 عاملا بالشركة.

وأوضح الوزير، أن الاتفاقية نصت علي رغبة إدارة الشركة في صرف مزايا للعاملين بها ، تمثلت في صرف بدل ورادى بنسبة 5 % من الأجر الأساسي المدرج بدفاتر الشركة، وصرف مكافأة نهاية خدمة بواقع نصف شهر على أساس الأجر الشامل عن كل سنة خدمة بالشركة عن السنوات العشر الأولى ، وشهر على أساس الأجر الشامل عن العشر سنوات التالية، وشهر ونصف على أساس الأجر الشامل عما زاد على ذلك ، على ان يتم الصرف بحد أدني 125 ألف جنيه وبحد أقصى 300 ألف جنيه إعتباراً من 1 يناير 2021 .

كما نجحت الوزارة ، بالتعاون مع شركة أسمنت بني سويف ، والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب ، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة ، فى إبرام اتفاقية عمل جماعية تقرر صرف بعض المزايا لـ 236 عاملا بالشركة.

وأوضح الوزير، أن الاتفاقية نصت علي رغبة إدارة الشركة في صرف مزايا للعاملين بها ، تمثلت في إعادة هيكلة الدخل السنوي الشامل الإجمالي للعاملين والمتضمن ، العلاوات الاجتماعية ، ومنحة عيد العمال ، وبدل التمثيل ، والتفرغ ، وبدل التميز وبدل طبيعة العمل إن وجد ، فضلا عن وضع نظام الحافز السنوي ويصرف للإداريين أصحاب الأداء المتميز، ويستمر العمل بنظام حافز الكلنكر السنوي للفنيين والإداريين.

وحددت الاتفاقية الدفعات الشهرية التى تسدد من تحت حساب الأرباح السنوية المستقبلية 12 شهر، تقسم على 12 دفعة سنوية يتم استقطاعها من الأرباح السنوية التى تقرر توزيعها الجمعية العامة للشركة ، ومنح زيادة سنوية بنسبة 5 % تستحق في يناير 2021 و 2022 و 2023 .

وامتد حصاد الأسبوع ليشمل تعيين 3 آلاف و 730 شاباً ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بلغت مليوناً و 434.5 ألف جنيه ، والتفتيش على 2394 منشأة لتطبيق أحكام القانون ، فضلاً عن إستخراج 3 آلاف و 872 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 3 آلاف و 872 عامل بمحافظات الاقصر ، ودمياط و المنوفية و البحر الاحمر وكفر الشيخ وبنى سويف .

و أعلن سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 4219 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الاحتياجات الخاصة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 8000 جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 59 شركة ومصنع قطاع خاص فى 9 محافظات وذلك خلال شهر فبراير الجاري.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية ، إن نشرة التوظيف التي تصدرها الوزارة نصف شهرية، تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg

"النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل " وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

ووافق الوزير رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال على صرف 3 ملايين و 288 ألفاً و22 جنيهًا من الصندوق بالوزارة لـ 2676 عاملا بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

و تابع الوزير، من خلال غرفة العمليات الدائمة المشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوي العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل 58 ألفا و380 منشأة لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية .

وأظهرت التقارير الواردة من المديريات أنه تم التفتيش ومتابعته الإجراءات الاحترازية في 58 ألفا و380 مصنعاً وشركة خلال الشهور العاشرة الماضية على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، التي شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال فى مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وشمل الحصاد ، تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، انه قد نجح في الحصول على مستحقات المرحوم"ن.ع.ن.ع "الذي وافته المنية طبيعياً في نهاية شهر أغسطس 2020 وحصول ورثته علي 33 ألفاً و 629 دراهماً إماراتياً، أي ما يوازي 143 ألفا و611 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بأبوظبي بمتابعة مستحقات ورثة المصري المتوفي، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وقالت الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إنه تم صرف مستحقات المرحوم"ن.ع.ن.ع " وذلك بعد انتهاء إجراءات متابعة وصول إعلام الوراثة، وتم تحويل شيك باسم السيدة والدته بالمستحقات التي بلغت 33629,01 ألف درهم إماراتي بما يعادل 143611 جنيها مصريا.

وقد كلف الوزير، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بمتابعة مستحقات ورثة العامل"إسماعيل.م.ش"، والذي كان يعمل بإحدى بالرياض وتوفي العام الماضي، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال هيثم سعد الدين : إن الوزير تلقى تقريرا عبر الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلى أنه تم بالمتابعة المستمرة مع إدارة الشركة - إدارة الموارد البشرية- لمعرفة المستحقات المالية المتأخرة للمواطن المتوفى لديها ، والتى أفادت أن إجمالى مستحقاته النظامية والأجور المتأخرة 212415 ريالا، أي ما يوازي 881 ألفا و522 جنيها مصريا تقريبا .

وأشار إلي أن الشركة قامت بإصدار شيك بالمبلغ المستحق وإرساله إلى مدير فرع وزارة الخارجية السعودية لإيصاله إلى القنصلية العامة المصرية ومن ثم إرسال المبلغ إلى ورثة المواطن في مصر.

كما أعلن الوزير، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 24 و 25 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 450 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير : إن المستحقات بلغت 706 ألفاً و 556 دولاراً ،أى ما يعادل 11 مليون و72 ألفاً و 829 جنيها مصريا تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة وتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن ، ناشد فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن ، وذلك للاستعلام عن الاسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً ، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا .

