الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس: لا تنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بعدم تخفيف الملابس وعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع، فضلا عن توخى الحذر من الشبورة على كافة الأنحاء.

ويشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس دافئ على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

وأشارت الأرصاد إلى أن البلاد تتأثر بوجود مرتفع جوى على سطح الأرض ويتزامن معه وجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 27 15

الإسكندرية 24 14

وادى النطرون 24 14

طنطا 27 14

شبين الكوم 27 14

دمنهور 25 13

بلطيم 24 14

مطروح 21 11

السلوم 24 11

سيوة 27 08

بورسعيد 24 14

دمياط 24 14

الزقازيق 27 14

المنصورة 27 14

الإسماعيلية 28 12

السويس 27 14

العريش 25 13

رفح 24 13

رأس سدر 24 13

نخل 25 10

نويبع 23 17

طابا 24 15

كاترين 17 08

الطور 25 13

شرم الشيخ 26 16

الغردقة 26 15

مرسى علم 26 15

الفيوم 27 11

بنى سويف 27 10

المنيا 27 10

أسيوط 28 09

سوهاج 28 10

قنا 28 11

الأقصر 29 13

أسوان 30 14

إدفو 30 12

أبوسمبل 29 13

الوادى الجديد 27 12

حلايب 25 19

شلاتين 26 19