القوى العاملة: التفتيش ومتابعة الإجراءات الاحترازية فى 58 ألف مصنع وشركة

جدة - نرمين السيد - وشمل حصاد وزارة القوى العاملة، تلقى الوزير محمد سعفان، من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى بالإمارات العربية المتحدة، تقريرا عن نجاحه فى الحصول على مستحقات المرحوم"ن.ع.ن.ع "الذى وافته المنية طبيعياً فى نهاية شهر أغسطس 2020 وحصول ورثته على 33 ألفاً و 629 درهماً إماراتياً، أى ما يوازى 143 ألفا و611 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى بمتابعة مستحقات ورثة المصرى المتوفي، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وقالت الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبي، إنه تم صرف مستحقات المرحوم"ن.ع.ن.ع " وذلك بعد انتهاء إجراءات متابعة وصول إعلام الوراثة، وتم تحويل شيك باسم السيدة والدته بالمستحقات التى بلغت 33629,01 ألف درهم إماراتى بما يعادل 143.611 جنيها مصريا.

وقد كلف الوزير، مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بمتابعة مستحقات ورثة العامل"إسماعيل.م.ش"، والذى كان يعمل بإحدى بالرياض وتوفى العام الماضى، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال هيثم سعد الدين: إن الوزير تلقى تقريرا عبر الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أشار فيه إلى أنه تم بالمتابعة المستمرة مع إدارة الشركة - إدارة الموارد البشرية- لمعرفة المستحقات المالية المتأخرة للمواطن المتوفى لديها ، والتى أفادت أن إجمالى مستحقاته النظامية والأجور المتأخرة 212.415 ريالا، أى ما يوازى 881 ألفا و522 جنيها مصريا تقريبا.

وأشار إلى أن الشركة قامت بإصدار شيك بالمبلغ المستحق وإرساله إلى مدير فرع وزارة الخارجية السعودية لإيصاله إلى القنصلية العامة المصرية ومن ثم إرسال المبلغ إلى ورثة المواطن فى مصر.

كما أعلن الوزير، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان- الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسؤولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 24 و25 من مستحقات الضمان الاجتماعى لنحو 450 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير: إن المستحقات بلغت 706 ألفاً و 556 دولاراً، أى ما يعادل 11 مليون و72 ألفا و 829 جنيها مصريا تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة وتحويل باقى المستحقات للعمالة التى تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بالأردن، ناشد فيه الملحق العمالى جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "فيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفى حال إذا كان الاسم موجودا على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.