التموين تنفى وقف صرف الكمامات تزامنا مع تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما نشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن وقف صرف الكمامات ضمن المقررات التموينية لشهر فبراير الجارى تزامنًا مع تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.





وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف صرف الكمامات ضمن المقررات التموينية لشهر فبراير الجارى.

وشددت وزارة التموين على استمرار طرح الكمامات القماشية على البطاقات التموينية بشكل طبيعى بكافة محال البقالة التموينية، وفروع المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتى، مُشيرةً إلى أنه يتم طرح كمامة واحدة إجبارياً على البطاقات التى تحمل 3 أفراد، وطرحها اختيارياً للبطاقات المتضمنة فردين فأقل، مع وضع آليات لمراقبة عمليات التوزيع، لمنع أى تلاعب، وضمان التأكد من انتظام عملية الصرف.

وأفادت الوزارة بأنه جرى البدء فى صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر فبراير الجارى، حيث تم ضخ السلع الغذائية بكل أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولاً بأول، وكذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25%، كما تم زيادة المعروض من المنتجات، لضمان صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين فى مواعيدها المقررة.