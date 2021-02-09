التراس يناقش مع السفير البولندى وشركة PGZ تعزيز التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، ميهاو وابيندا سفير بولندا بالقاهرة، ووفد شركة "PGZ S.A" لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.





أكد وزير الدولة للإنتاج الحربى حرص وزارة الإنتاج الحربى على التعاون مع الشركات العالمية لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة فى مختلف المجالات بشركات ووحدات الإنتاج الحربى لتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة، مشددًا على وجود علاقات تعاون مثمرة بين الجانبين.

وأضاف أن اللقاء يعكس وجود رغبة مشتركة فى تنمية وتطوير العلاقات بين الطرفين ووضع آلية لدراسة متطلبات السوقين (المصرية والبولندية) وهو ما سيتم العمل عليه فى الفترة المقبلة، معربًا عن تطلع الإنتاج الحربى إلى تعزيز التعاون المشترك مع الجانب البولندى لإنتاج منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار منافسة.

ولفت إلى أن مصر تعد سوق واعدة ويمكن اعتبارها مركزًا للإنطلاق إلى أسواق الدول العربية والإفريقية، مضيفًا أن لقاء اليوم يأتى فى ضوء ما تم تناوله من نقاط تعاون والتى سبق طرحها خلال اللقاء الذى تم مع السيد السفير فى شهر نوفمبر الماضى والذى تم خلاله الاتفاق على تعزيز التعاون مع شركة "PGZ" من خلال تنظيم زيارات لها بعدد من شركات الإنتاج الحربى ومن ثم الاجتماع لمناقشة ما تم الإطلاع عليه.

من جهته، أوضح سفير بولندا بالقاهرة أنه تم خلال اللقاء مناقشة كيفية تعزيز التعاون المشترك لزيادة حجم التبادل التجارى بين الجانبين وسبل فتح أسواق جديدة لمنتجات شركات الإنتاج الحربى بالسوق البولندية لدعم الصادرات المصرية، وكذلك جذب استثمارات للسوق المصرية فى ظل الفرص الاستثمارية المتاحة والإصلاحات الاقتصادية التى تمت بالدولة خلال السنوات الماضية ودفع فرص إقامة شراكات ثنائية تعود بالنفع على كلا الطرفين.

وأشاد السفير البولندى بدور وزارة الإنتاج الحربى التى تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكرى بمصر وأحد الأذرع الصناعية للدولة من خلال استغلال فائض طاقتها الإنتاجية لصالح الإنتاج المدنى وصولاً للتصدير إلى الخارج.

من جانبه أشار نائب رئيس شركة "PGZ" البولندية إلى أن الشركة تعمل فى مجال إنتاج عدد من المنتجات العسكرية (الدفاع الجوى، والإشارة، والأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وأجهزة الاستشعار عن بعد، والمركبات، والذخيرة) كما تقوم بإنتاج منتجات مدنية مثل (سفن الصيد، ووحدات وغرف التفريغ الهوائى، ومعدات إعادة التدوير، ومحطات توليد الكهرباء بطاقة الرياح، وأتوبيسات النقل، ومحطات معالجة المياه).

ولفت إلى أنه تم مؤخرًا زيارة عدد من شركات الإنتاج الحربى للتعرف على الإمكانيات التصنيعية بها على أرض الواقع، مشيدًا بما تم الإطلاع عليه من قدرات تكنولوجية وفنية وبشرية بهذه الشركات، معربًا عن استعداد شركتهم للتعاون القائم على التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيات الحديثة لشركات الإنتاج الحربى.

وأكد محمد عيد بكر المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة، عمق العلاقات التى تربط بين الجانبين فى مختلف المجالات، لافتًا إلى حرص الوزارة على فتح آفاق جديدة مع الجانب البولندى ودعم وتعزيز أوجه التعاون المشترك.

وأعرب عن تطلع الإنتاج الحربى لمواصلة التعاون المثمر مع الجانب البولندى فى مجالات التصنيع المختلفة وتبادل زيارات الوفود الفنية من الجانبين بما يساهم فى تحديد موضوعات التعاون المشترك بدقة.