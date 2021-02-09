يضم وحدة قسطرة ورعاية قلب و12 سريرا مجهزا.. افتتاح مركز أبحاث بمستشفى القاهرة الجديدة

أكد الدكتور محمد ماجد مدير عام مستشفى القاهرة الجديدة، افتتاح مركز أبحاث القلب بمستشفى القاهرة الجديدة بعد التشغيل التجريبي، والذي يضم وحدة قسطرة القلب و رعاية القلب المركزة التي تحتوي على ١٢ سريرا مجهزة بأحدث التجهيزات وعيادة القلب التي تخدم مواطنين القاهرة الجديدة ٢٤/٧.

وذكر مدير عام المستشفى، في بيان، اليوم الثلاثاء، ن الوحدة تحتوي على أحدث أجهزة رسم القلب والموجات الصوتية للقلب وتم بالفعل اجراء 35 قسطرة تشخيصية وعلاجية بإشراف الدكتور حازم خميس أستاذ القلب ومدير عام مستشفى وادى النيل والمشرف العام على وحدة القسطرة القلبي، والدكتور محمد على محمد مدرس واستشاري القلب والقسطرة القلبية بكلية الطب جامعة الازهر والمدير الفني لوحدة القسطرة القلبية بمستشفى القاهرة الجديدة، والدكتور أحمد سالم أخصائي القلب والقسطرة القلبية والمدير التنفيذي لوحدة القسطرة القلبية.

أضاف الدكتور عمرو محرم وكيل المستشفى انه تم الانتهاء من تجهيز قسم الرعاية المتوسطة بسعة ١٢ سريرا لتخدم مختلف الإجراءات الجراحية و لعلاجية بالمستشفى، مع افتتاح وحدة صحة المرأة التابعة لقسم الاشعة التي تضم احدث جهاز ماموجرام لفحص الثدي و جهاز الموجات فوق الصوتية لفحص الثدي و الرحم و المبايض و متابعة الحمل بإشراف الدكتورة رحاب العدل رئيس قسم الاشعة.

من جانبه قال الدكتور كريم سلام وكيل مديرية الشئون الصحية بالقاهرة ان خطة تطوير مستشفى القاهرة الجديدة، تهدف إلى إضافة عدد من الأجهزة طبية مثل جهاز الرنين المغناطيسي و جهاز قياس كثافة العظام dexa،، بالتعاون مع فريق العمل المكون من مدير الطب العلاجي د.كمال أبو العلا، ومدير المستشفيات بالمديرية د.ناهد سمير.

من جانبه قال الدكتور محمد شوقي رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، إن المديرية تعمل على تقديم جميع خدمات العلاج بجميع وحدات المديرية على أعلى مستوى، مع عمل خطة شاملة لتطوير كافة مستشفيات المديرية، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

يذكر ان المستشفي تقوم بتقديم الخدمات الطبية بالعيادات الخارجية باقسام الجلدية و الرمد والجراحة العامة و الباطنة والاطفال والعظام و العلاج الطبيعي والانف واذن وقسم خاص للنساء والتوليد و تنظيم اسرة، وقسم للأسنان، وقسم للمبتسرين و حديثي الولادة مزود بعدد ١٦ حضانة و جاري تجهيز وحدة رعاية مركزة للاطفال، ووحدة الغسيل الكلوي المزودة ب٢٢ ماكينة غسيل كلوي، والاشعة المقطعية و السينية والتلفزيونية و بانوراما الاسنان وقسم للتحاليل لإجراء جميع فحوصات الدم المعملية.