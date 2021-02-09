مواعيدها وطرق حجزها وأسعارها.. التفاصيل الكاملة للقطارات الروسية الجديدة

تستعد هيئة السكة الحديد لاستقبال دفعة جديدة من العربات الروسية المتعاقد عليها خلال الأيام المقبلة.

وتستقبل هيئة السكة الحديد دفعات شهرية من الصفقة الأكبر في تاريخ الهيئة بواقع 35 عربة شهريًا، وتقوم بإدخال الخدمة قطارات روسية جديدة شهريا بمتوسط 3 قطارات كل شهر.

ووصلت حتى الآن 227 عربة جديدة ذات تهوية ديناميكية (عادية) ضمن التعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية.

وصفقة العربات الروسية الـ 1300 تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمتها 1.0165 مليار يورو.

وفي التقرير التالي نستعرض كل ما يخص العربات الروسية التي بدأت العمل بخطوط السكة الحديد، من مواعيد وحجز مسبق وأسعار.

مواعيد القطارات الروسية على الخطوط الرئيسية:



خط القاهرة أسوان السد العالي

قطار 1006 قيام 6:00 صباحا ينتهي بسوهاج

قطار 1004 قيام 9:30 صباحا ينتهي بأسوان

قطار 160 قيام 12:15 ظهرا ينتهي بالأقصر

قطار 972 قيام 4:20 عصرا ينتهي بأسيوط

قطار 188 قيام 6:00 مساء ينتهي بالسد العالي

قطار 1014 قيام 6:50 مساء ينتهي بأسوان

قطار 1012 قيام 8:20 مساء ينتهي بأسوان

قطار 1008 قيام 11:15 مساء ينتهي بأسوان

قطار 1010 قيام 12:05 ليلا ينتهي بأسوان

خط السد العالي أسوان القاهرة

من أسوان إلى القاهرة

قطار 1005 قيام 11:30 صباحا

قطار 1013 قيام 1:50 ظهرا

قطار 1015 قيام 5:30 مساء

قطار 187 قيام 6:30 مساء

قطار 1009 قيام 7:20 مساء

قطار 1011 قيام 11:20 مساء

من الأقصر إلى القاهرة

قطار 159 قيام 6:00 صباحا

قطار 1005 قيام 2:50 عصرا

قطار 1013 قيام 5:10 مساء

قطار 1015 قيام 8:55 مساء

قطار 1009 قيام 10:30 مساء

قطار 187 قيام 10:10 مساء

قطار 1011 قيام 2:30 ليلا

من قنا إلى القاهرة

قطار 159 قيام 7:05 صباحا

قطار 1005 قيام 3:45 عصرا

قطار 1013 قيام 6:05 مساء

قطار 1015 قيام 9:48 مساء

قطار 1009 قيام 11:18 مساء

قطار 187 قيام 11:30 مساء

قطار 1011 قيام 3:20 ليلا

من سوهاج إلى القاهرة

قطار 1011 قيام 5:45 صباحا

قطار 159 قيام 9:50 صباحا

قطار 1007 قيام 5:00 مساء

قطار 1005 قيام 5:50 مساء

قطار 1013 قيام 8:30 مساء

قطار 1015 قيام 12:25 ليلا

قطار 1009 قيام 1:25 ليلا

قطار 187 قيام 2:15 ليلا

من أسيوط إلى القاهرة

قطار 165 قيام 6:00 صباحا

قطار 1011 قيام 7:35 صباحا

قطار 159 قيام 11:35 صباحا

قطار 1007 قيام 6:35 مساء

قطار 1005 قيام 7:20 مساء

قطار 1013 قيام 10:30 مساء

قطار 1015 قيام 1:45 ليلا

قطار 1009 قيام 2:55 ليلا

قطار 187 قيام 4:45 فجرا

⬅ثالثا خط القاهرة طنطا الأسكندرية والعكس

من القاهرة إلى الأسكندرية

قطار 1009 قيام 8:25 صباحا

قطار 1133 قيام 9:20 صباحا

من الأسكندرية إلى القاهرة

قطار 1132 قيام 2:25 ظهرا

قطار 1008 قيام 7:40 مساء

رابعا خط القاهرة المنصورة والعكس

من القاهرة إلى المنصورة

قطار 1153 قيام 5:00 مساء

من المنصورة إلى القاهرة

قطار 1152 قيام 5:00 فجرا

خامسا خط القاهرة الزقازيق الإسماعيلية والعكس

من القاهرة إلى الإسماعيلية

قطار 1143 قيام 4:25 عصرا

من الإسماعيلية إلى القاهرة

قطار 1142 قيام 6:00 مساء

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ثانيا كيفية حجز التذاكر على القطارات الروسية

الحجز مسبق

يبدأ الحجز قبل 15 يوما من موعد السفر ويتم إغلاق الحجز قبل موعد قيام القطار بعشر دقائق

"يعني ممكن تحجز في أي وقت خلال الفترة دي"

الحجز من شبابيك الحجز في المحطات

أو من خلال موقع الهيئة القومية لسكك حديد مصر

https://enr.gov.eg/ticketing/public/smartSearch.jsf

ثالثًا: أسعار التذاكر للقطار الروسي



من القاهرة إلى الإسكندرية 35 جنيها

من القاهرة إلى بنها 15 جنيها

من القاهرة إلى طنطا 20 جنيها

من القاهرة إلى الزقازيق 15 جنيها

من القاهرة إلى المنصورة 25 جنيها

من القاهرة إلى الإسماعيلية 30 جنيها

من القاهرة إلى أسيوط 50 جنيها

من القاهرة إلى سوهاج 55 جنيها

من القاهرة إلى نجع حمادي 65

من القاهرة إلى قنا 65 جنيها

من القاهرة إلى الأقصر 70 جنيها

من القاهرة إلى أسوان 85 جنيها