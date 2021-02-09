الأكاديمية الوطنية للتدريب تفتح باب التسجيل للتطوع في مبادرة تنمية قرى الريف

تشارك الأكاديمية الوطنية للتدريب في المشروع القومي والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال تدريب المتطوعين للمشاركة في مبادرة تنمية قرى الريف المصري. و ستقدم الأكاديمية برنامج تدريبي متكامل لتزويد المتطوعين من مختلف المجالات بالمهارات و المتطلبات الإبداعية لخلق جيل من الشباب على علم بكافة الأساليب والمهارات الإبداعية. وطرحت الأكاديمية للمشاركة والتسجيل للتطوع في مبادرة "حياة كريمة" الرابط التالى https://www.hayakarima.com/api/register

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