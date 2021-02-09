وكتبت من ذكريات والدها ، ما قاله عن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، قائلة : " من أعز صور ذكريات بابا، الله يرحمه، باعيد نشرها مصحوبة بما كتب:عبد الناصر والمذيع مع عبد الناصر شاهدت معظم زعماء العالم عن قرب وبصوت عبد الناصر احتل الراديو المصري مكانة عزيزة في قلوب :كل المصريين كل العرب كل الأفارقة وكل الشعوب المحبة للحرية والعدل والمساواة في آسيا وأوروبا والأمريكتين ".
وأعلنت أميمة مهران ،إقامة الصلاة على والدها بعد صلاة الظهر في مدافن الأسرة عند مقابر الكومنولث ، مشرة إلى أنه لن يقام العزاء نظرا لظروف الجائحة .
جدير بالذكر ان صلاح مهران صوت إذاعي كبير، عرف في الستينات من القرن الماضي و بمشاركته الدائمة في تغطية مواكب عبد الناصر، وهو من مواليد عام 1937.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة الإذاعي الكبير صلاح مهران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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