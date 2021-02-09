أسعار السجائر الجديدة.. تعرف على الأنواع المعفاة من الزيادة الأخيرة

انتشرت العديد من التساؤلات حول أسعار السجائر الجديدة، تزمنًا مع ارتفاع بعض أنواعها، حسبما كشفت شركة "فيليب موريس مصر" أكبر شركة سجائر أجنبية عاملة في البلاد.

تصدرت أسعار السجائر الجديدة محرك البحث الشهير "جوجل" وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية.

ارتفعت أسعار عدد من أنواع السجائر المعروفة لدى المواطن المصري المدخن بواقع جنيه واحد على كل علبة من سجائر ميريت، ومارلبورو، وإل إم ، وفقًا لبيان الشركة.

أسعار السجائر الجديدة للتجار

سجلت الأسعار الجديدة ارتفاعًا ملحوظًا لتبلغ سعر المارلبورو بأنواعها المختلفة 44 جنيهًا للتجار وليس المستهلك، ووصل سعر سجائر ميريت بأنواعها إلى 48 جنيهًا، أما سجائر إل إم بأنواعها فقد سجلت 33 جنيهًا للتاجر.

وأكدت الشركة في بيانها، أن إعلان الأسعار بشكل رسمي يأتي للمساهمة في دعم جهود الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق، ومنع أي استغلال للمدخنين البالغين.



السجائر المعفاة من الزيادة الجديدة

وأوضحت شركة "فيليب موريس مصر" في البيان، أنه هناك أنواع معفاة من الزيادة الجديدة، فقد قررت الشركة عدم زيادة أسعار بيع العلامات التجارية "مارلبورو كرافتد"- 36 جنيهًا - و"إل إم موشيون" 28 جنيهًا.

وطالبت الشركة تجار التجزئة والباعة الالتزام بالأسعار الجديدة وعدم مخالفتها حفاظًا على حقوق المستهلك.

شركة الشرقية إيسترن كومباني

في سياق آخر، أكدت شركة الشرقية إيسترن كومباني "الشرقية للدخان" التي تحتكر صناعة السجائر في مصر، أن قيمة مبيعاتها بلغت 14.464 مليار جنيه في السنة المالية 2019-2020 مقابل 14.025 مليار قبل عام.

وأشارت الشركة، في بيان، إلى أن صافي ربحها السنوي بلغ 3.794 مليار جنيه في السنة المالية 2019-2020 مقابل 3.733 مليار قبل عام.

ارتفاع أسعار السجائر

كانت آخر زيادة لأسعار السجائر في فبراير من العام الماضي 2020، حيث أصدرت مصلحة الضرائب قرارًا بزيادة أسعار السجائر بقيمة تتراوح بين جنيه و4 جنيهات للعلبة الواحدة، حيث تسعى الشركة الحكومية لمضاعفة مبيعات بعض منتجاتها في السنوات الثلاث المقبلة.

الجدير بالذكر، أن مصر تستهلك 4 مليارات علبة سجائر بإجمالي 85 مليار سيجارة، بمعدل 1.7 مليار سيجارة أسبوعيا، و50 ألف طن معسل فى السنة، بقيمة 75 مليار جنيه.