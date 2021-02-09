أول قرار من موسيماني بعد الهزيمة من البايرن

حراسة المرمى: محمد الشناوي.خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني.خط الوسط: حمدي فتحي ، عمرو السولية.خط الوسط الهجومي: محمد مجدي قفشة، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر .خط الهجوم: محمود كهربا.وجاءت تشكيلة بايرن ميونخ كالاتي:-حراسة المرمى: مانويل نوير.خط الدفاع: بنجامين بافار، جيروم بواتينج، ديفيد ألابا، ألفونسو دايفيز.خط الوسط: جوشوا كيميتش، مارك روكا.خط الهجوم:روبرت ليفاندوفسكي.

ينما حقق تيجريس المكسيكي مفاجأة بتأهله لكأس العالم للأندية بعد التغلب علي بالميراس البرازيلي بهدف نظيف أحرزه المتألق اندريه بيير جينياك، ويلتقي بهذا الفوز مع بايرن ميونخ في تحديد بطل مونديال الأندية.

وبهذا يصبح اندريه بيير جينياك هداف البطولة برصيد 3 أهداف، سجل منهم هدفيين في المباراة الماضيه أمام اولسان هونداي.

حيث لأول مرة فريق من المكسيك يتأهل للنهائي واللعب مع الكبار في نهاية مونديال الأندية.

والجدير بالذكر ان يحتل المارد الأحمر المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 21 من أصل 10 مباريات خاضها الفريق.

وعلق بيتسو موسيماني عقب انتهاء المباراة:"أن لم تكن النتيجة التي أردناها، علينا التحسن في العديد من الجوانب كرة القدم في كأس العالم تعلمتك أن هنالك المزيد من العمل علينا القيام به خاصة عندما تلعب مع أبطال اوروبا ،تجرعت هزيمتي الأولي.

