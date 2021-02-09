قرار جديد من إتحاد الكرة بخصوص الزمالك.. ماهو؟

قرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة فريق الزمالك أمام فريق حرس الحدود والتي كان من المقرر إقامتها يوم 20 فبراير الجاري علي استاد بتروسبورت في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً .

وجاء ذلك التأجيل بسبب ضيق الوقت للفارس الأبيض وسفر بعثة الفريق الي وتونجيت السنغالي المقرر لها 23 الشهر ذاته .

وأوضح الزمالك فى طلبه لإتحاد الكرة بتأجيل المباراة أنه سيواجه صعوبات في خوض مباراة الكأس أمام حرس الحدود يوم 20 من الشهر الجاري ، ثم السفر في نفس اليوم إلى السنغال لخوض مواجهة الجولة الثانية بدورى المجموعات من البطولة الإفريقية يوم 23، مما يجعل اللاعبين معرضين للإرهاق والإجهاد وهو نفس موعد مباراة الأهلى فى دورى المجموعات الافريقى .

والجديربالذكر أن أخر مواجهات فريق الزمالك كان أمام فريق الاتحاد السكندري و أنتهت لصالح الفارس الأبيض، ويحتل فريق الزمالك المركز الأول في ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق، و يسعي الفريق في إستكمال نغمة الإنتصارات كذلك يأمل في حصد بطولة الدوري هذا الموسم من غريمه التقليدي الأهلي .

وأرسلت اللجنة خطابات للأندية المشاركة فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر هذا الموسم، وتضمنت جدول ملاعب ومواعيد جميع المباريات والتى ستقام جميعها فى الثانية والنصف ظهرا، ويلعب النادي الأهلي أمام فريق النصر في بطولة كأس مصر في الدور ال32 .

من ناحيه اخري يستمر الحديث عن رحيل لاعب الفريق فرجاني ساسي من النادي ورغبته في الإحتراف، وكان الحديث عن رحيله الي فريق الدحيل القطري مقابل 7 مليون دولار واللعب في كأس العالم للاندية، ولكن فشلت المفاوضات بسبب مطالبات نادي الزمالك المالية وصعولة تعويض اللاعب.

الأمر لم يكن مختلفا مع مصطفي محمد الذي إحترف في الدوري التركي في نادي جالطا سراي والذي تألق في أول ظهور له بعد إحرازة ركلة جزاء خلال اللقاء الأول، و في مباراته الثانية احرز هدف الفوز للفريق التركي.

و قال في تصريحات له:أنه سعيد ويرغب في الفوز بالدوري هذا الموسم وأنه مازال لم يتأقلم مع الفريق ولكن سيعتاد في المواجهات المقبلة.