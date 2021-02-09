كارثة تهدد الأهلي في قطر.. تعرف على التفاصيل !!

لم تكن هزيمة الأهلي أمام بايرن ميونخ أمس في إطار مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية بثنائية نظيفة كافية بعض ضياع حلم الوصول للمباراة النهائية للمرة الأولي في تاريخ المارد الأحمر.

وأنهالت الإنتقادات لثنائي الأهلي حسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا"، بعد نهاية المباراة وذلك بعد خرقهم للبروتوكول الخاص بالفقاعة الطبية المنصوص عليها من اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، بعد التواصل مع الجماهير منعا لتفشي فيروس كورونا داخل بعثة المارد الأحمر.

وأظهرت الكاميرات أمس بعد نهاية المباراة لقطات لثنائي الأهلي ومصافحتهم لـ محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق المتواجد في المدرجات من أجل دعم لاعبي المارد الأحمر، وهو ما آثار غضب الفيفا بسبب قيام اللاعبين بهذا التصرف الغير منصوص عليها في لوائح البطولة، وسيقوم الفيفا بالرد علي ماحدث في بيان رسمي خلال الساعات القادمة.

وتحوم الشكوك حول تفشي فيروس كورونا داخل بعثة الأهلي بسبب ما حدث من الشحات وكهربا بعد نهاية مباراة الأهلي وبايرن ميونخ أمس، وستكون هناك حالة من القلق داخل بعثة الفريق قبل مباراة بالميراس الهامة من أجل تحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع يوم الخميس القادم علي ملعب المدينة التعليمية بالريان.

وستقوم إدارة الأهلي بعمل العينة الخاصة بفيروس كورونا لمباراة بالميراس غدا الأربعاء، وستكشف النتائج النهائية للمسحة الخاصة باللاعبين.

ولعب الأهلي من قبل مرتين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، الأولي كانت في عام 2006 وفاز علي كلوب أمريكا المكسيكي وحقق الميدالية البرونزية، وفي عام 2012 لعب الأهلي مباراتة الثانية أمام مونتيري المكسيكي وخسر الأهلي بثنائية نظيفة.

ويلعب الأهلي مباراتة الثالثة في مباراة تحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع أمام بالميراس البرازيلي يوم الخميس القادم، ويأمل رفقاء بيتسو موسيماني تحقيق الفوز والعودة إلي القاهرة بالإنجاز التاريخي وتكرار إنجاز 2006.

أما المباراة النهائية سوف تكون بين بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا، وتيجرس أونال المكسيكي بطل أمريكا الشمالية، وستلعب المباراة علي ملعب المدينة التعليمية بالريان وستكون خير ختام للبطولة التي تأخر موعد إقامتها في ديسمبر الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.