عبد الهادى القصبى لـ دوت الخليج: تطوير العشوائيات نقلة حضارية وإنسانية "فيديو"

علق النائب عبد الهادى القصبى، عضو مجلس النواب، على مشروع تطوير العشوائيات، مؤكدا على إنه نقلة حضارية وإنسانية حقيقة، لم تشهدها مصر من قبل، مثمنا قرار الرئيس السيسى باقتحام المشكلة وتقديم حلول جذرية وعدم الاكتفاء بالنظر من بعيد، إضافة إلى توفير حياة كريمة للمواطنين، مع تقديم جميع الخدمات والمرافق والرعاية الاجتماعية.

عبدالهادى القصبرى: توفير الخدمات والرعاية ستساعد على رفعة الذوق العام

وأشار النائب عبدالهادى القصبى، عضو مجلس النواب، إلى أن توفير الخدمات والرعاية الاجتماعية الشاملة للمواطنين، من خلال المبادرات الرئاسية واهتمام الرئيس بهذه القضايا ستساعد على رفعة الذوق العام، وتحقيق انضباط أخلاقى وتجميل السلوكيات.

تجدر الإشارة إلى أن شهد مجلس النواب، إلقاء بيان وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، أمام النواب خلال الجلسة العامة للمجلس ضمن مجموعة الجلسات، التى دعا إليها المجلس لسماع بيانات الحكومة للوقوف على أوجه قصور كلا منها فى تنفيذ البرنامج الحكومى فى الفترة من 2018 إلى 2020، فى إطار تفعيل الدور الرقابى للمجلس على الحكومة.