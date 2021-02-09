حقيقة وقف صرف الكمامات ضمن المقررات التموينية لشهر فبراير

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وقف صرف الكمامات ضمن المقررات التموينية لشهر فبراير الجاري تزامناً مع تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف صرف الكمامات ضمن المقررات التموينية لشهر فبراير الجاري.

حقيقة وقف صرف الكمامات

مُشددةً على استمرار طرح الكمامات القماشية على البطاقات التموينية بشكل طبيعي بكافة محال البقالة التموينية، وفروع المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتي، مُشيرةً إلى أنه يتم طرح كمامة واحدة إجبارياً على البطاقات التي تحمل 3 أفراد، وطرحها اختيارياً للبطاقات المتضمنة فردين فأقل، مع وضع آليات لمراقبة عمليات التوزيع، لمنع أي تلاعب، وضمان التأكد من انتظام عملية الصرف.