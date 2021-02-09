بريطانيا تحذر رعاياها في الصين: هونج كونج لم تعد تعترف بالجنسية المزدوجة

الجنسية المزدوجة- ارشيفية
حذرت المملكة المتحدة رعاياها المتواجدين في هونج كونج من أن الإقليم قد توقف عن الاعتراف بالجنسية المزدوجة، وبالتالي هناك احتمالية كبيرة بعدم تعد قدرتها على مساعدة البريطانيين الذين يحملون جواز سفر محلي.
بريطانيا: من يحمل جنسيتين لا تستطيع القنصلية مساعدته إذا تم القبض عليهوقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها: "المواطنين الذي يحملون الجنسيتين البريطانية والصينية قد تتم معاملتهم كمواطنين صينيين من قبل السلطات المحلية، حتى إذا دخلوا إلى هونج كونج بجواز سفر بريطاني، فقد لا يحق لهم الحصول على مساعدة القنصلية إذا تم القبض عليهم".
يذكر أن بكين كانت كثيرًا ما ترفض الاعتراف بالجنسية المزدوجة لمواطنيها مما أجبرهم على التخلي عن الجنسية الصينية من أجل الحصول على جواز سفر أجنبي.
رد بريطانيا على عدم اعتراف هونج كونج بالجنسية المزدوجةفيما قالت المملكة المتحدة أنها ستمنح مسارًا للحصول على الجنسية الكاملة لأي من حاملي جوازات السفر، بعد أن بسطت الصين سلطتها على هونج كونج باستخدام مشروع قانون أمني شديد القسوة لخنق حرية التعبير.
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