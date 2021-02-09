بريطانيا تحذر رعاياها في الصين: هونج كونج لم تعد تعترف بالجنسية المزدوجة

حذرت المملكة المتحدة رعاياها المتواجدين في هونج كونج من أن الإقليم قد توقف عن الاعتراف بالجنسية المزدوجة، وبالتالي هناك احتمالية كبيرة بعدم تعد قدرتها على مساعدة البريطانيين الذين يحملون جواز سفر محلي.





بريطانيا: من يحمل جنسيتين لا تستطيع القنصلية مساعدته إذا تم القبض عليه

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها: "المواطنين الذي يحملون الجنسيتين البريطانية والصينية قد تتم معاملتهم كمواطنين صينيين من قبل السلطات المحلية، حتى إذا دخلوا إلى هونج كونج بجواز سفر بريطاني، فقد لا يحق لهم الحصول على مساعدة القنصلية إذا تم القبض عليهم".



يذكر أن بكين كانت كثيرًا ما ترفض الاعتراف بالجنسية المزدوجة لمواطنيها مما أجبرهم على التخلي عن الجنسية الصينية من أجل الحصول على جواز سفر أجنبي.





رد بريطانيا على عدم اعتراف هونج كونج بالجنسية المزدوجة

فيما قالت المملكة المتحدة أنها ستمنح مسارًا للحصول على الجنسية الكاملة لأي من حاملي جوازات السفر، بعد أن بسطت الصين سلطتها على هونج كونج باستخدام مشروع قانون أمني شديد القسوة لخنق حرية التعبير.





أخر أحصائيات كورونا في بريطانيا

وفي سياق منفصل كانت وزارة الصحة البريطانية، أعلنت مساء أمس اليوم الاثنين الموافق 8 فبراير 2021، عن تسجيلها 14104 للإصابات، و333 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وبالرغم من الأرقام الكبيرة إلا أنه يمثل انخفاضا ملموسا لكلا المؤشرين.





انتشار سلالة "كنت" المتحورة من فيروس كورونا في بريطانيا

كما كان إدوارد أرجار وزير الدولة البريطاني لشئون الصحة، صرح بعدم وجود أدلة على أن لقاح أسترازينيكا لا يمنع الوفاة بفيروس كورونا أو الأعراض الشديدة المترتبة على الإصابة به، وإن جنوب أفريقيا أوقفت استخدامه مؤقتا فقط.

فيما كشف جورج يوستيس وزير البيئة البريطاني، إن سلالة "كنت" المتحورة من فيروس كورونا هي الأكثر انتشارا في البلاد في الوقت الحالي، منوها بنجاح لقاحات كورونا ضد سلالتي "كنت" وجنوب أفريقيا.، جاء ذلك نقلا وسائل إعلام عالمية.