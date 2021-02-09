البرلمان يوافق على منحة المليار ين يابانى

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الكتور حنفى الجبالى، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، حول قرار رئيس الجمهورية رقم 696 لسنة 2020.





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