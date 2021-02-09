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البرلمان يقر منحة بمبلغ 200 ألف يورو لتوفير عمل للمرأة بقطاع السياحة

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رانيا ربيع 2021-02-09 13:27 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال انعقاد الجلسة العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية التعاون الدولى من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة الحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع  دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة المرأة فى قطاع السياحة فى جمهورية مصر العربية الموقعة فى القاهرة بتاریخى 2020/10/37 و 2020/11/8.

وقالت نورا على، رئيسة لجنة السياحة بالبرلمان، إن هذه الخطابات المتبادلة تأتى محل التقرير لتمثل خيط جديد ضمن نسيج هذا الاهتمام المتنوع، بتوجيه المنحة موضوع التقرير للمجلس القومى للمرأة كجهة مستفيدة للمنحة وفق ماجاء بالخطابات المتبادلة موضوع التقرير المعروض.

وأكدت النائبة على أن الهدف من مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تُحقق المساواة للمرأة فى قطاع السياحة فى جمهورية مصر العربية" إلى دعم وزيادة قدرات المجلس القومى للمرأة، وذلك من خلال تحقيق الهدفين، الأول: هدف عام يتمثل فى زيادة نسبة المشاركة للقوة العاملة من النساء فى قطاع السياحة فى مصر وتمكين المرأة من مواجهة المواقف الناتجة عن عدم المساواة، والثانى: يتمثل فى تعزيز ثقة المرأة بنفسها، فضلًا عن خلق بيئات آمنة تتسم بالمساواة بين الجنسين فى مجال العمل داخل قطاع السياحة فى مصر.

وتابعت رئيسة اللجنة يتم صرف النفقات وفقا للقواعد الخاصة بوزارة السياحة والآثار فى مصر، موضحة أن المنحة محل الاتفاق المعروض توضع فى حساب البنك المركزى المصرى فى حساب خاص ولا يقبل أى إيداعات فى هذا الحساب والسحب يتم فقط من خلال المجلس القومى للمرأة، وتدخل الخطابات المتبادلة حيز النفاذ من تاريخ استلام الوكالة الإسبانية إخطارًا من الحكومة المصرية يُفيد باستيفائها للمتطلبات القانونية اللازمة للنفاذ.

ونصت الاتفاقية على مادة وحيدة هى: ووفق على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية بشان تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة فى قطاع السياحة فى جمهورية مصر العربية" الموقعة فى القاهرة بتاريخى 2020/10/27 و 2020/11/8، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق عبد الفتاح السيفى صدر برئاسة الجمهورية فى 16 جمادى الأولى سنة 1443 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020.

ونصت المذكرة وفقا للخطابات المتبادلة، تقدم الوكالة الإسبانية التعاون الدولى من أجل التنمية الوكالة الإسبانية منحة بمنع 200 ألف يورو لتمويل المشروع، وهى منحة لصالح المجلس القومى للمرأة باعتباره الجهة المستفيدة من المشرع وطبقا للخطابات المتبادلة، تبلغ الفترة المحددة لتنفيذ المشروع 29 شهرا تبدأ من تاريخ اعتماده من الحكومة المصرية، وتمكن من هذه الفترة من خلال إبرام خطابات متبادلة بين الحكومة المصرية والوكالة الإسبانية در تفضى الخطابات المتبادلة بأن يودع مبلغ المنحة فى حساب البنك المركزى المصرى باسم المشروع، على أن يكون هذا الحساب غير قابل لأية إيداعات إلا من الوكالة الإسبانية.

وتدخل الخطابات المتبادلة حيز النفاذ من تاريخ استلام الوكالة الإسبانية إخطارا من الحكومة المصرية يفيد باستيفاء هذا المتطلبات القانونية اللازمة للنفاذ.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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