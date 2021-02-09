السبت.. وزير الأوقاف يفتتح دورة الدعوة الإلكترونية

جدة - نرمين السيد - يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، دورة الدعوة الإلكترونية السبت القادم 13 / 2 / 2021م بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، وذلك فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.





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