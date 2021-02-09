صور.. الأكاديمية العربية للعلوم تتسلم قطعة من كسوة الكعبة عمرها 171 عاما

جدة - نرمين السيد - أهدى اللورد يشار حسن حلمى، الرئيس الفخرى للجالية المصرية بدولة رومانيا، اليوم الثلاثاء، قطعة تاريخية من كسوة الكعبة المشرفة، عمرها 171 عاما، وتعود لعهد محمد سعيد باشا حاكم مصر، إلى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية.





وأعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، عن سعادته بهذا الإهداء، قائلا: "نحن نقدر هذه اللافتة الكريمة والهدية التى لا تقدر بثمن لما تحويه من قيمة دينية وتاريخية يشعر بها كل من يراها". ومن جانبه، قال معتز محمد خميس، مدير إدارة الإعلام بالأكاديمية أن القطعة تحمل معانى كبيرة سواء من خلال قيمتها الدينية والروحانية أو كونها لوحة فنية متميزة. وأضاف خميس، أن القطعة فى حالة ممتازة بإطار وتطريز بارز مغطى بسلك فضى مطلى بالذهب كتبت عليه آيات قرآنية محاطة بشكل مربع من الزخارف الإسلامية.

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