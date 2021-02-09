البرلمان يقر منحة بين مصر والولايات المتحدة لتحفيز التجارة

ويهدف التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب) إلى إضافة مبلغ جديد للمشروع يبلغ 26 مليون و500 ألف و870 دولار أمريكية كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار فى تنفيذ أنشطة المشروع.
وأشار التقرير البرلمانى إلى تطور العلاقات المصرية الأمريكية منذ عدة سنوات لتصبح قائمة على توفير الفرص والآليات الحقيقية التى تسمح بزيادة التجارة البينية والاستثمارات وتنمية مهارات الثروة البشرية وزيادة عدد السائحين، وتستند هذه العلاقات على تاريخ طويل من التعاون المشترك فى مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية وعلى الأصعدة، خاصة وأن السوق الأمريكى يعتبر من أهم الوجهات التصديرية المستقبلة لعدد كبير من المنتجات المصرية لما تتمتع به هذه المنتجات من ميزات تنافسية وقبول لدى المستهلك الأمريكى.
ووفقا للتقرير، تحرص القيادة السياسية فى كلتا الدولتين على تعزيز التعاون المشترك فى المجالات الاقتصادية، فضلا عن بحث توسيع التعاون المشترك فى إطار اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة.
يشار إلى أنه تم توقيع اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر بين الحكومتين المصرية والأمريكية بتاريخ 2014/9/30، وتم إدخال ثلاثة تعديلات على هذه الاتفاقية فى هذا الشأن، وتسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادى من خلال: تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحسين نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى تنمية الأعمال التجارية، وريادة الأعمال والخدمات غير المالية.
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