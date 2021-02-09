الوفد يخطر البرلمان باختيار سليمان وهدان رئيسا للهيئة البرلمانية

جدة - نرمين السيد - وتابع أبو شقة، خلال مؤتمر صحفى الآن، البعض تواصل مع النواب لتحريضهم على عدم دفع التبرعات التى التزموا بها، لافتًا إلى أنه كلف أمين الصندوق بالحزب بعمل تقرير مدعم بالمستندات فيما يخص الأموال.
ونوه أبو شقة بأن المتآمرين كانوا يريدون عقد اجتماع الهيئة العليا يوم 13 فبراير الجارى ليذهب حزب الوفد إلى الأبد، مشيرًا إلى أنه أحس بانزعاج من شباب وشيوخ الوفد وحملوه أمانة باتت قيدا فى عنقه بضرورة إنقاذ الوفد وإجراء تطهيرات سريعة حفاظًا على الوفد كجزء من النظام السياسى فى مصر وممثلا للمعارضة الوطنية الشريفة.
وأضاف أبو شقة أن آخر المؤامرات كانت بجمع توقيعات لعقد الهيئة العليا يوم 13 فبراير من أجل معرفة الوضع المالى للحزب فى حين أنه اتفق مع أمين الصندوق على إعداد تقرير مالى شامل كل النفقات منذ 30 مارس 2018 وحتى اليوم ومدعمة بالمستندات، وعرضه على الجميع.
وشدد أبو شقة أن هذا الاجتماع كان مدبرا لسحب الثقة من سكرتير عام الحزب على أن يتلقى الرئيس المدبر هذا المنصب للسيطرة على مفاصل الحزب وإجبار رئيس الحزب على التهميش.
ولفت أبو شقة إلى أنه تحمل بثبات انفعالى كل التصرفات التى كانت تستهدف فى الأساس ضرب الدولة، مشيرًا إلى أن المسألة كانت مصلحة شخصية إما أن يأخذ ما يريد أو يدمر الحزب.
وأكد أبو شقة أن الهيئة العليا ليست مختصة بالموافقة على الانتخابات البرلمانية وإنما السلطة لرئيس الحزب فى أن يحافظ على الحزب ويرسم سياساته واتجاهاته.
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