هنأ وزير القوى العاملة، محمد سعفان، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وشعبها بمناسبة العيد القومي للمحافظة.
وقال "سعفان" في برقية تهنئة للمحافظ : "إن العيد القومي للمحافظة والذي يوافقُ يومًا من أخلدِ الأيام في تاريخِ الوطنيةِ المصريَّة عَامَّة، وشعب الدقهلية خاصَّة إحياءً لذكرى انتصار شعب المنصورة على الحملة الفرنسية في 8 فبراير عام 1250 ميلادية وأسر الملك لويس التاسع في دار ابن لقمان" .
وأعرب الوزير للمحافظ بهذه المناسبة عن تقديره العميق للجهود المبذولة لرفع المعاناة عن كاهل أبناء المحافظة، والسعي الدءوب لتحسين الخدمات والارتقاء بها، متمنيا للمحافظة وشعبها استمرار التقدم للنهوض بوطننا .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ” سعفان” يهنئ محافظ الدقهلية بمناسبة العيد القومي للمحافظة.. على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.