النواب يوافق على منحة تحديث الخط الأول لمترو القاهرة بـ3 ملايين و5...

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 698 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق منحة ( مساعدة فنية ) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة - مرحلة التحديث الأولى بمبلغ 3 ملايين و5 آلاف يورو ، الموقع بتاريخ 2020/10/21 .

وقال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تعقيباً علي ملاحظات النواب بشأن طول مدة المشروع، بتأكيده ان رئيس هيئة الانفاق أكد تقليص المدة من 6 سنوات إلي 4 سنوات في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتقصير مدد التنفيذ، مشيراً إلي أن المدة الطويلة تأتي في إطار الملائمة بين تشغيل الخط والصيانه، حيث لا يستطيع أحد ايقاف خط المترو الأول لصيانه شاملة أثناء فترة عمله.

من جانبه طالب النائب فتحي قنديل، بوصول خطوط مترو الأنفاق لجميع المدن الجديدة، مشيراً إلي أن المترو من أفضل وسائل المواصلات في مصر، وكنا أول من طالب سابقا بزيادة قيمة التذكرة فلا يعقل أن يدفع جنيها واحدا وهو "بيلف" 3 محافظات علي حد قوله، حيث القاهرة والجيزة والقليوبية.

ووفقا للتقرير، يمثل تطوير وتحديث الخط الأول للمترو تحديا حقيقيا لوزارة النقل نظرا لأنه منذ إنشائه - في ثمانينيات القرن الماضي لم يتم اعتماد خطة لتحديث وتطوير هذا الخط ، الأمر الذي أدى إلى تهالك جزء كبير من البنية التحتية له مما أدى إلى الانخفاض في مستوى تقديم الخدمة وبخاصة في ظل المقارنة بباقی خطوط المترو المنشأة حديثا ، وبناء على ذلك فإن وزارة النقل - ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق والشركة المصرية الإدارة وتشغيل المترو- كان لابد لها أن تتخذ إجراءات سريعة وشاملة لإصلاح وتطوير كافة مكونات البنية التحتية للخط الأول للمترو ، إلا أن تلك الإجراءات تطلبت توفير تمويل ضخم يصعب إتاحته بالكامل من خلال الخزانة العامة للدولة ، لذلك تم اللجوء الى شركاء التنمية من المؤسسات التمويلية الدولية للمساهمة في توفير الاعتمادات اللازمة لتجديد الخط الأول من مترو الأنفاق.

واشار التقرير، إلي أنه تم التوقيع والتصديق على ثلاث إتفاقيات للتمويل المشترك مع كل من بنك الاستثمار الأوروبي ، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، والوكالة الفرنسية للتنمية ، وذلك كله بهدف توفير الجزء الأكبر من التمويل الأجنبي اللازم للبدء في مشروع تحديث الخط الأول من مترو أنفاق القاهرة ).

ويتكون مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة من إصلاح البنية التحتية للسكك الحديدية وللطاقة، إصلاح أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزي في الخط الأول لمترو القاهرة، إصلاح الأنظمة الكهروميكانيكية بمرافق محطات الخط الأول لمترو القاهرة، إدخال نظام تخطيط الموارد تحديث الخط الأول لمترو القاهرة.