هدية الرئيس.. «مستقبل وطن» ينظم قافلة مساعدات لأهالى عزبة الهجانة (فيديو)

نظم حزب مستقبل وطن، قافلة ميداينة كبيرة توجهت إلى منطقة عزبة الهجانة بمحافظة القاهرة، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الحرص على خدمة المواطنين، وتفعيل الدور الاجتماعى والسياسي، وتخفيف العبء على المواطنين، وتحسين المستوى المعيشي والصحي لهم.
وشملت القافلة والتى ضمت عددا كبيرا من الشباب توزيع مواد غذائية على أهالى المنطقة، وتوفير عدد كبير من البطاطين لمحدودي الدخل والأسر البسيطة، وذلك تفعيلاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حياة كريمة لشعب عظيم.
وكان أهالي منطقة عزبة الهجانة التابعة لمحافظة القاهرة، قد فوجئوا بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لهم، الأحد الماضى، وهو ما قوبل بتصفيق حاد وزغاريد من الأهالي وكلمات الترحيب والهتافات للرئيس السيسى، الذي حرص على تنفيذ ملف تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة، التي تم تجاهلها خلال السنوات الماضية.
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