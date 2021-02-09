آخر حوار لمذيع "بيانات الحرب" لـ دوت الخليج: على المذيعين أكل اللحمة الضاني.. مفيش حاجة اسمها صوت حلو ووحش.. 5 فقط يطبقون المعايير الصحيحة.. لهذا السبب شكاني صلاح جاهين وهذه علاقتي بـ أم كلثوم

- اللحمة الضاني أفضل أكلة للمذيع الناجح
- مفيش حاجة اسمها صوت حلو وصوت وحش
- أنقذت الموقف أثناء إلقاء بيان حرب أكتوبر
- عبد الناصر مات 67 وليس سنة 70
مررت بمواقف طريفة أثناء إلقائي بيانات الحرب فقد اضطررت لإكمال أحد البيانات بسبب تأخر الزميل الذي كان يأتيني بالبيانات التي أنقل منها فقد فوجئت بعدم دخوله رغم إنهائي الجزء الذي كان أمامي فقلت له دون أن أشعر "ادخل" "يا عم ادخل" ولم يدخل واضطررت لإكمال البيان بدون ورق والاعتماد على نفسي وكان خطأ كبيرا ولكني قررت إنقاذ الموقف.. هكذا بدأ الإذاعي صالح مهران مذيع أكتوبر وهنا القاهرة حديثه معنا في حوار خاص لـ دوت الخليج فكان كالآتي:
وقال مهران: أود أن أوضح معلومة يجهلها الكثير وهي أنه لا يوجد صوت جميل وصوت قبيح ولكن هناك صوتا صحيا "قوي"، وصوتا غير صحي "ضعيف"، ويرجع الصوت الصحي إلى معرفة المذيع بـ 6 علوم لابد من الإلمام بها وهي: "علوم اللغة والموسيقى والفيزياء والهندسة الإذاعية ووظائف الأعضاء والتشريح".
وأضاف: علوم اللغة ترجع إلى معرفته بقواعد لغته وعلومها فلابد أن يكون على معرفة قوية بالنحو والصرف وعلم الكلام والنطق.
أما علوم الموسيقى فعلى المذيع أن يكون ملما بأنواع الموسيقى والصوت والآلة الموسيقية لأن صوته عبارة عن موسيقى ونغمات يخرجها بحرفية ليقبلها الناس ويحبونها ومن ثم إيصال المعلومة بكل يسر، وتكمن علوم التشريح في كيفية التعامل مع مخارج الحروف.
وعن هزيمه 67 تحدث مهران قائلا: أصبت بمرض نفسي بعد النكسة فقد كنت أحلم بالانتصار على العدو وطرده من مصر ولكن جاءت الهزيمة وقضت على تلك الأحلام، وأقولها بكل صدق: إن جمال عبد الناصر مات في 67 ولم يمت عام 70.
وأضاف مهران خلال حواره لصدى البلد أن أفضل وجبة للمذيع اللحم الضاني، قائلا: على المذيع أن يأكل اللحم الضاني للحفاظ على صوته، فإن أساس الصوت الصحة الجيدة، حيث إنها مصدر الصوت المميز.
وعن نقد صلاح جاهين قال مهران: اشتكاني صلاح جاهين لرئيس الإذاعة وقت الحرب وقال له المذيع بتاعك عامل معركة لوحده في الاستديو قوله يهدى شوية"، فأبلغني أ. شعبان وقلت له إن حماسي هو سبب هذه المعركة التي يتحدث عنها جاهين ووصلت لقلوب الناس".
ونفى مهران شائعات طلب أم كلثوم مقابلته قائلا: كنت أحب أغانيها كثيرا وكنت أقدمها في الحفلات ولكن لم تطلب يوما مقابلتي ولا أعرف من أين يأتي هؤلا بهذه الأخبار التي لا أعرفها إلا منهم.
وعن حبه لأم كلثوم قال: أحب صوتها جدا وكنت أقدمها في الحفلات وما يقال إنها طلبتني للتحدث إليّ لا أساس له من الصحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر آخر حوار لمذيع "بيانات الحرب" لـ دوت الخليج: على المذيعين أكل اللحمة الضاني.. مفيش حاجة اسمها صوت حلو ووحش.. 5 فقط يطبقون المعايير الصحيحة.. لهذا السبب شكاني صلاح جاهين وهذه علاقتي بـ أم كلثوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.