نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم الملصق الإلكتروني تُثير جدلاً داخل البرلمان أثناء مناقشة تعديلات قانون المرور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وتقارير اللجان النوعية بشأن عددًا من الاتفاقيات الدولية وقرارات رئيس الجمهورية.

ووافق مجلس النواب في جلسته، اليوم، على استحداث بند جديد بمشروع تعديلات بعض أحكام قانون المرور يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يقل عن 75 جنيها سنويا ولا يزيد عن 300 جنيه، يُلزم سداده نقدًا أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى، وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتى: الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومى، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى ووسيلة سداد الرسوم.

وشهدت هذه المادة مطالبة النائب أيمن أبو العلا، بالعودة لنص الحكومة بأن يكون الرسم لا يجاوز 50 جنيه وليس 75 جنيه كما جاء من اللجنة، واتفق معه النائب إيهاب منصور، مؤكدًا أن الحكومة حينما تحدد رسما قامت بدراسته فلماذا تقوم اللجنة برفع الرسم ؟

وانتقد النائب مصطفى بكري تصرف اللجنة قائلًا: لجنة الدفاع والأمن القومي سمحت بفتح سقف الرسوم للحكومة حينما تقول أن لا يجاوز الرسم عن 75 جنيه، الأمر الذي اتفق معه النائب عطية الفيومي، قائلًا "لا يجب أن نكون مجلس للجباية".

بينما أشار النائب إيهاب الطماوي أن التعديلات المقدمة من الحكومة مقدمة في 2019 والظروف تغيرت، وإنتهى المطاف بالموافقة على مقترح المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب بأن يكون الحد الأدنى لرسوم الملصق 75 جنيه ولا يزيد عن 300 جنيه.

