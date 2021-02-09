نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقائق وروايات جديدة.. التفاصيل الكاملة لمقتل صاحب محل مشويات شهير بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت حادثة مقتل صاحب محلات مشويات "الفقير " مواقع التواصل الاجتماعي بحثًا عن الحقيقة، حيث اعتقد البعض أن المجني عليه هو صاحب المطعم الشهير "صبحي كابر" مما جعل الحادثة تريند علي المحرك العالمي "جوجل".

وترصد "الفجر" في السطور التالية كافة التفاصيل عن مقتل صاحب محلات مشويات "الفقير":

تفاصيل الواقعة:

شهدت مدينة 6 أكتوبر أصوات إطلاق نار، وبعد لحظات انتشرت الأنباء بشأن مقتل صاحب محل مشويات شهير بعد إصابته بعيار ناي.

وقد تقدم سكان المنطقة ببلاغ إلى شرطة النجدة يفيد بسماع تبادل لإطلاق النار وسقوط قتيل غارقا في دماءه.

وأبلغت شرطة النجدة مأمور قسم شرطة ثان أكتوبر، ووجه رئيس قطاع أكتوبر، العميد علاء فتحي، بسرعة توجه قوة أمنية من القسم

برفقة رجال المباحث، للكشف عن ملابسات الواقعة.

إطلاق ناري:

وكشفت التحريات الأولية عن الحادث أن القتيل يمتلك سلسلة محلات مشويات تحت اسم «الفقير».

وبحسب التحريات أن القتيل قد فارق الحياة بعد تعرض لإطلاق 13 طلقة أثناء وجوده فى مزرعته بمنطقة الحزام الأخضر، بينهم رصاصة استقرت راْس أودت بحياته في الحال.

تعدد الروايات القتل:

واستمع رجال المباحث في مديرية أمن الجيزة، إلى أقوال شهود العيان في وقات مقتل صاحب محل مشويات «الفقير» في فيصل والجيزة.

ووجه الاتهام إلى 4 خفراء مسلحين بأسلحة نارية، وتعدد ورايات مقتل صاحب محل مشويات «الفقير».

فالرواية الأولى تفيد بأنه قد قتل نتيجة تعرضه لعيار ناري بسبب نشوء خلاف واشتباك بين الخفراء الأربعة.

وتقول الرواية إن خلافًا بين 4 خفراء قد نشأ بسبب النزاع على من يتولى حراسة المزرعة التي يمتلكها القتيل

وسرعان ما تطور الخلاف إلى تبادل إطلاق النار، إلا أن صاحب محل المشويات القتيل حاول التدخل فيما بينهم لفض الخلاف فما كان أن أصابته طلقات نارية في الرأس مما تسبب في مقتله في الحال.

أما الرواية الثانية فتقول أن صاحب محل المشويات القتيل، كان قد استأجر خفيرًا لمزرعته محل الجريمة

إلا أن الخفير طالبه بدفع المال له كل شهر مقابل الخفارة، إلا أن القتيل رفض هذا الأمر.

وتطور الأمر إلى خلاف فيما بين القتيل والخفير برفقة 3 آخرين، فما كان من صحاب محل المشويات إلا أن أطلق عيارين في الجو من طبنجته الخاصة.

فما كان من الخفراء الأربعة الأخيرة إلا أن بادلوه إطلاق النيران، حتى سقط صريعا بعد تعرضه لاصابه مميتة.

وبحسب الرواية الثالثة وفقا لما ذكرت تحريات وتحقيقات المباحث أن المتهمين تربصوا بالمجنى عليه وأطلقوا عليه 13 طلقة أثناء وجوده فى مزرعته بمنطقة الحزام الأخضر، انتقاما منه لرفضه عمل المتهمين لديه فى المزرعة.

علاقة مطعم صبحي كابر بالحادثة:

علق صبحي كابر، صاحب سلسلة المحلات الشهيرة على شائعات مقتله التي تم تداولها اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "فوجئت ولقيت الناس كلها بتكلمني بتطمن علي، ورغم أن أنا زعلت من الخبر، بس فرحت لما لقيت الناس بتكلمني وتطمن علي، وأنا بخير الحمد لله والمزرعة تمام ".

وأضاف: "ماحصلناش اي حاجة وما ليش علاقة بالقصة، وماليش في المشاكل تقريبًا، حد حاول يسوق الفكرة، بس الحمد لله ربنا معانا ".