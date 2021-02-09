نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبورة كثيفة علي هذه المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الأربعاء الموافق 10 فبراير 2021 وحتى يوم الإثنين المقبل الموافق 15 فبراير 2021.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة مائية خلال الأسبوع المقبل، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر إثناء القيادة.



وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

استقرار وارتفاع في درجات الحرارة ليسود طقس دافئ شمالا مائل للحرارة جنوبًا بارد ليلًا

غدًا الأربعاء:

شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانًا: علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

يوم الخميس المقبل:

شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا: علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء

يوم الجمعة المقبل: انخفاض في درجات الحرارة بحوالي (2-3) درجات ليسود طقس مائل للدفء نهارا بارد الي شديد البرودة ليلًا

شبورة مائية صباحا تكون كثيفة احيانا: علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والي القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.

يوم السبت المقبل:

شبورة مائية صباحا: علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والي القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء

نشاط الرياح: علي مناطق من جنوب سيناء

يوم الأحد المقبل:

شبورة مائية صباحا: علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والي القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن قناة.

يوم الإثنين المقبل:

امطار خفيفة إلي متوسطة: علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

شبورة مائية صباحا: علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والي القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن قناة.

نشاط الرياح: علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.