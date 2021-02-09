نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الطيران المدنى يستقبل سفير المكسيك بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنىبأن وزارة الطيران تولى اهتمامًا كبيرًا بالتعاون المستمر وفتح آفاق جديدة بين مصر ومختلف الدول فيما يخص مجال الطيران المدنى.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الطيران السيد خوسيه أوكتابيو تريب سفير دولة المكسيك لدى جمهورية مصر العربية، حيث تناول اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بقطاع الطيران المدني، حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى وباسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للعلاقات الدولية والإعلام والدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى.

و خلال الإجتماع أكد منار على أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تعاونًا ملموسًا فى العديد من المجالات مشيرًا إلى أن هناك فرصًا واعدة للتعاون المصري المكسيكي في مجال النقل الجوى، وخاصة وأن المكسيك تعد من أهم الدول اقتصاديًا وسياحيًا بأمريكا اللاتينية، وأضاف سيادته إلى أهمية الشراكة والتعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات بجميع أنشطة الطيران المدني وذلك فى إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

وفى نفس السياق، أعرب السفير المكسيكى عن تطلع بلاده للتعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات وخاصة قطاع الطيران المدنى وذلك فى ظل العلاقات الإستراتيجية والإقتصادية التى تربط بين البلدين والعمل على تنشيط الحركة السياحية بين مصر والمكسيك حيث أن مصر والمكسيك لديهما حضارتين عريقتين تمتد إلى ألاف السنين.