نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. تعرف على المفصولين من حزب الوفد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، مؤتمرًا صحفيًا له، اليوم الثلاثاء، بالمقر الرئيسي للحزب، وذلك للإعلان عن عدة قرارت هامة بشأن رئاسة الحزب.

وأعلن "أبو شقة"، خلال المؤتمر، فصل الدكتور ياسر الهضيبي وطارق سباق ومحمد عبده ومحمد عبد العليم داوود ونبيل عبد الله، وحمدان الخليلي، وحاتم رسلان، ومحمد حلمي سويلم.

واشار"أبو شقة" إلي أن هناك المؤامرة كانت مخططة ومعد لها باستخدام حروب الجيل الرابع وحرب الشائعات وباستخدام أموال مجهولة لإسقاط الحزب، وأن لديه حقائق موثقة بالصوت والصورة.

ونوه أبو شقة بأن هناك من يدفع أموالًا مشبوهة من أجل تشويه حزب الوفد ورئيسه، مشددًا على أنه في حزب الوفد وفديين أصحاب إرادة ولا يمكن لقلة أن تجرف الحزب، قائلًا: "وأنا أراهن على الوفديين الذين لا يمكن أن يسمحوا باختطاف الحزب".

حضر المؤتمر فؤاد بدراوي، السكرتير العام لحزب الوفد، وعدد من أعضاء الهيئة البرلمانية الوفدية في مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات الحزب، والإعلاميين.

