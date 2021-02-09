غياب قائد اليوفي أمام الإنتر بسبب الإصابة

يستضيف اليوم يوفينتوس إنتر ميلان علي ملعبه (ملعب يوفينتوس)، ضمن إياب مواجهات نصف نهائي كأس إيطاليا، في تمام الساعة 9:45 مساء.

بدأ يوفينتوس البطولة أمام جنوي بنتيجة 3/2 في دور ال 16، ليلتقي بـسبال في الدور ربع نهائي الكأس ويحقق فوز كبير بنتيجة 4/0.

في حين بدأ إنتر ميلان البطولة بمواجهة فيورينتينا في الدور الـ 16 بنتيجة 2/1، ليلتقي بـ ميلان في الدور ربع نهائي الكأس بنتيجة 2/1 أيضا.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وإنتر في كأس إيطاليا

لم تحصل أي قناة على حقوق بث مباريات كأس إيطاليا في الشرق الأوسط، لكن يمكن متابعة المباراة عن طريق حساب اليوتيوب الخاص بالإتحاد الإيطالي لكرة القدم.

غياب ليوناردو بونوتشي عن صفوف الفريق في مباراة اليوم

يسابق نادي يوفنتوس الإيطالي الزمن للاطمئنان على حالة ليوناردو بونوتشي مدافع اليوفي، والذي عانى من إصابة عضلية خلال مباراة الفريق أمام روما بالدور.

وأبلغ بونوتشي الجهاز الطبي عن مشكلة عضلية طفيفة خلال مباراة الفريق أمام الذئاب ، وسوف يتم تقييم حالته بأفضل طريقة ممكنة اليوم من أجل المشاركة في مباراة الفريق ضد إنتر ميلان في كأس إيطاليا.

وبحسب التقارير الصحفية الواردة من صحيفة "توتوسبورت"، وكذلك "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإنه على أي حال سيغيب بونوتشي عن مواجهة اليوم أمام إنتر ميلان، وأضافت أن أندريا بيرلو مدرب الفريق سوف يعتمد على الثنائي ماتياس دي ليخت وميريح ديميرال في تلك المباراة كما حدث في مباراة الذهاب.

فيما يواصل فريق يوفنتوس التقدم نحو صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوزه الثمين على ضيفه روما بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، على ملعب "إليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي بالموسم الكروى الجارى 2020-2021.

ليتقدم يوفنتوس للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 42 نقطة من خلال 20 مباراة، بينما تراجع روما للمركز الرابع برصيد 40 نقطة.

وجاء يوفنتوس خلف إنتر ميلان وصيف الدوري الايطالي برصيد 47 نقطة من 21 مباراة، خلف ميلان متصدر الدوري برصيد 49 نقطة من 21 مباراة.