فريدة سيف النصر تكشف معاناتها مع التنفس والكلام

كشفت الفنانة القديرة فريدة سيف النصر أنها تشعر بإنتكاسة في حالتها الصحية حيث تمر بأزمة بجهازها التنفسي في الوقت الحالي، لم تعلم أسبابها، بالرغم من تحسنها مؤخرًا إلا أنها عادت لتشعر بالألم من جديد.

ولفتت سيف النصر في تصريحات صحفية، أنها كانت تحسنت في الفترة الماضية، إلا انها تتعرض لمعاناة تكمن في صعوبة شديدة فى التنفس، وعدم القدرة على التحدث بشكل طبيعي، مناشدة الجمهور بالدعاء لتجاوز هذه الأزمة التي ارهقتها كثيرًا.





فريدة سيف النصر تكشف تعرضها لأزمة صحية

فريدة سيف النصر في رمضان 2021 يشار أن الفنانة فريدة سيف النصر تشارك في موسم رمضان 2021، في مسلسل "موسى" مع كلا من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، هبة مجدى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، والمسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.

يذكر أن الفنانة القديرة فريدة سيف النصر قد أعلنت عن تعرضها لوعكة صحية، ألمت بها، ولكنها مرت بسلام، معبرة عن امتنانها لله عز وجل، وكتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، الحمد لله أزمة تنفس بلا سبب..والله العظيم عدت قسما بالله .. بسم الله الرحمن الرحيم.. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ .. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ .. الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ .. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ.. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا .. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ..وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ.. صدق الله العظيم، خذ من القرآن ما شئت لما شئت هو دواء لكل داء .. كلمات الله ونعم بالله ياحبيبي".