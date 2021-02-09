بالأرقام.. الأهلي أمام بايرن ميونخ "لم يحضر أحد" !!

خسر الأهلي أمام بايرن ميونخ بنتيجة هدفين مقابل لا شئ، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، أحرز الأهداف المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي.

جاءت إحصائيات مباراة الأهلي والبايرن لتدلل علي أن الأهلي لم يكن جيدا في المباراة في الشق الهجومي علي أقل تقدير، وهذا ماتوضحه الأرقام الخاصة باللقاء.

الإستحواذ علي الكرة

أستحوذ العملاق البافاري علي الكرة بنسبة 69% طوال المباراة مع زيادة النسبة خلال الشوط الأول، بينما حاز لاعبو الأهلي علي الكرة بنسبة 31%، وزادت النسبة خلال شوط اللقاء الثاني.

التسديدات

سدد لاعبو البايرن 24 تسديدة خلال أحداث المباراة منها 7 تسديدات علي مرمي محمد الشناوي، بينما صوب لاعبو الأهلي 5 تسديدات منها تصويبتين فقط بين القائمين والعرضة تصدي لهما مانويل نوير بنجاح.

التمريرات

مرر لاعبو العملاق البافاري 756 تمريرة خلال المباراة بواقع ضعف تمريرات المارد الأحمر الذي مرر لاعبيه 346 تمريرة، جاءت تمريرات البايرن بنسبة نجاح 89% بينما نجح لاعبو الأهلي في التمرير بنسبة 77%.

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الأخطاء

أرتكب مدافعي ولاعبو الأهلي 14 خطأ علي لاعبي بطل أوربا، بينما أرتكب لاعبي البايرن 6 أخطاء خلال المباراة علي لاعبي القلعة الحمراء.

البطاقات الصفرء والحمراء

لم تشهد المباراة خروج أي كارت في وجه أي من لاعبي الفريقين، حيث لم يقم محمد عبدالله حكم مباراة الأهلي والبايرن بإشهار أي بطاقة صفراء أو حمراء.

الضربات الركنية

حصل لاعبي البايرن علي 7 ضربات ركنية خلال أحداث المباراة ضد المارد الأحمر، بينما لم ينجح لاعبى الأهلي في الحصول علي أي ضربات ركنية خلال أحداث اللقاء.

وبهذا الإنتصار صعد بايرن ميونخ لنهائي مونديال الأندية علي حساب الأهلي لملاقاة تيجريس المكسيكي بعد تفوق الأخير علي بالميراس البرازيلي في نصف نهائي المونديال، تقام أحداث المباراة في تمام الثامنة مساء يوم الخميس القادم علي ملعب أحمد بن علي.

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بينما يلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع يوم الخميس القادم في تمام الخامسة مساء علي ملعب المدينة التعليمية.

علي الجانب الأخر حقق الدحيل القطري المركز الخامس بالبطولة بعد الفوز علي أولسان هونداي بثلاث أهداف مقابل هدف.