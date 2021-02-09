بهاء الدين أبو شقة - أرشيفية

أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، فصل الدكتور ياسر الهضيبي وطارق سباق ومحمد عبده ومحمد عبد العليم داوود ونبيل عبد الله، وحمدان الخليلي، وحاتم رسلان، ومحمد حلمي سويلم. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عاجل عقده رئيس حزب الوفد، اليوم الثلاثاء، في المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي في محافظة الجيزة، بحضور عدد من قيادات الحزب.

هذا وكانت لجنة القيم بمجلس النواب، قد شهدت مثول النائب محمد عبدالعليم داوود، بعدما تطاول على الأغلبية النيابية.

ويشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، اليوم، مناقشة موسعة لقانون المرور الجديد، كما وافق البرلمان على منحة للولايات المتحدة لتحفيز التجارة فى مصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فصل محمد عبدالعليم داوود وياسر الهضيبي من حزب الوفد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.