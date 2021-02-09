مجلس النواب يوافق على منحة الولايات المتحدة لتحفيز التجارة في مصر

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء علي قرار رئيس الجمهورية رقم 697 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر و الموقع بتاريخ 2020/6/29.

ويهدف التعديل الرابع ال اتفاقية منحة المساعدة ، بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر ( تايب ) الى إضافة مبلغ جديد للمشروع يبلغ 26 مليون و 500 ألف و 870 دولار أمريكية كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، وذلك للاستمرار في تنفيذ أنشطة المشروع.

وأشار التقرير البرلماني إلي تطور العلاقات المصرية الأمريكية منذ عدة سنوات لتصبح قائمة على توفير الفرص والآليات الحقيقية التي تسمح بزيادة التجارة البينية والاستثمارات وتنمية مهارات الثروة البشرية وزيادة عدد السائحين ، وتستند هذه العلاقات على تاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية و على كافة الأصعدة ، خاصة وأن السوق الأمريكي يعتبر من أهم الوجهات التصديرية المستقبلة لعدد كبير من المنتجات المصرية لما تتمتع به هذه المنتجات من ميزات تنافسية وقبول لدى المستهلك الأمريكي.

ووفقا للتقرير،تحرص القيادة السياسية في كلتا الدولتين على تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية ، فضلا عن بحث توسيع التعاون المشترك في اطار اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة.