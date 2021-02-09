سليمان وهدان رئيسًا للهيئة البرلمانية بالوفد بعد فصل عبدالعليم داوود

قال المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد، إنه تقرر إخطار مجلس النواب باختيار النائب سليمان وهدان رئيسا للهيئه البرلمانيه للوفد، وكلًا من محمد مدينة، وهاني اباظة، وأيمن محسب، نواب لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد

وتابع خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن، البعض تواصل مع النواب لتحريضهم علي عدم دفع التبرعات التي التزموا بها، متابعا كلفت أمين الصندوق بالحزب بعمل تقرير مدعم بالمستندات فيما يخص الأموال.

بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ

ونوه بهاء الدين أبو شقة، عضو مجلس الشيوخ، بأن المتآمرين كانوا يريدون عقد اجتماع الهيئة العليا يوم ١٣ فبراير الجاري، ليذهب حزب الوفد إلى الأبد، مشيرا إلى أنه أحس بانزعاج من شباب وشيوخ الوفد وحملوه أمانة باتت قيدا في عنقه بضرورة إنقاذ الوفد وإجراء تطهيرات سريعة حفاظا على الوفد كجزء من النظام السياسي في مصر وممثلا للمعارضة الوطنية الشريفة.

بهاء الدين أبو شقة يكشف التفاصيل

وأضاف بهاء الدين أبو شقة، أن آخر المؤامرات كانت بجمع توقيعات لعقد الهيئة العليا يوم ١٣ فبراير من أجل معرفة الوضع المالي للحزب في حين أنه اتفق مع أمين الصندوق على إعداد تقرير مالي شامل كل النفقات منذ ٣٠ مارس ٢٠١٨ وحتى اليوم ومدعمة بالمستندات، وعرضه على الجميع.

وشدد أبو شقة أن هذا الاجتماع كان مدبرا لسحب الثقة من سكرتير عام الحزب، على أن يتلقى الرئيس المدبر هذا المنصب للسيطرة على مفاصل الحزب وإجبار رئيس الحزب على التهميش.

ولفت أبو شقة إلى أنه تحمل بثبات انفعالي كل التصرفات التي كانت تستهدف في الأساس ضرب الدولة، مشيرا إلى أن المسألة كانت مصلحة شخصية إما أن يأخذ ما يريد أو يدمر الحزب.

وأكد أبو شقة أن الهيئة العليا ليست مختصة بالموافقة على الانتخابات البرلمانية وإنما السلطة لرئيس الحزب في أن يحافظ على الحزب ويرسم سياساته واتجاهاته.