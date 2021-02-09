Bitcoin تتصدر الترند بمصر بعد استثمار تسلا لها بالمليارات

تصدرت عملة Bitcoin "بتكوين" الرقمية، محرك البحث جوجل في مصر، عقب إعلان شركة تسلا، عن استثمارها بنحو 1.5 مليار دولار في بتكوين، الأمر الذي تسبب في صعود العملة بشكل قياسي لأكثر من 10%، بشكل غير مسبوق.
وكانت تسلا أعلنت أمس الاثنين عن قرارها بالاستثمار في بتكوين، ومن المتوقع أن تبدأ قبول الدفع بها مقابل سياراتها ومنتجاتها الأخرى في المستقبل القريب، موضحة في إفصاح لها أن القرار يأتي في إطار سياستها الاستثمارية الواسعة النطاق كشركة، وإنها تستهدف تنويع وتعظيم عائداتها السائلة.
تسلا تستثمر في عملة بتكوين بمقدار 1.5 مليار دولاروأكدت أنها استثمرت ما مجموعه 1.5 مليار دولار في بتكوين في ظلال تغيير في السياسة، وقد "تستحوذ على أصول رقمية وتحتفظ بها من وقت لآخر أو على المدى الطويل".
يشار أن ما قررته تسلا وأعلنت عنه رفع بتكوين لما يصل إلى 43 ألفا و625 دولارا بحلول الساعة 1300 بتوقيت غرينتش.
أكبر مدير للعملة الرقمية في العالم: عملة بتكوين اقتربت من 43.000 دولاروفي سياق متصل تداول وسائل إعلام مختلفة، ما وصلت له قفز عملة بتكوين الرقمية بشكل قياسي، حيث اقتربت من تلامس مستوى 43.000 دولار، وقالت Grayscale، أكبر مدير للعملة الرقمية في العالم، في تصريحات سابقة، أن الأصول الخاضعة للإدارة ارتفعت بأكثر من 900٪ لتصل إلى 20.2 مليار دولار في نهاية العام الماضي 2020، مدعومة بالتدفقات القياسية في الربع الرابع وارتفاع أسعار البتكوين، حيث بدأ مدير العملات المشفرة عام 2020 بالإشراف على أصول بقيمة 2 مليار دولار.
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