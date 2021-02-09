مرصد جون طلعت لقضايا الشباب يوثق جهود الدولة لدعم حقوق الانسان

كشف المرصد المصرى لقضايا الشباب والمواطنة الذى يشرف عليه البرلمانى السابق جون طلعت تفاصيل الجهود والانجازات التى حققتها الدولة المصرية فى ملف حقوق الإنسان في مصر بمفهومه الشامل فى إطار جهود المجتمع المدنى لمواجهة الحملات التى تستهدف الإساءة الدولة المصرية.

الدولة المصرية تتعرض من وقت لآخر لحملات مدفوعة الأجر

وأشارت دراسة صادرة عن المرصد الى أن الدولة المصرية تتعرض من وقت لآخر لحملات مدفوعة الأجر تتهمها بمخالفة التزاماتها الدولية فى ملف حقوق الإنسان، وتستند إلى مجموعة شهادات مضللة من بعض المدانين قضائيا في اتهامات لها علاقة بتخطيط أو تمويل أو مزاولة أنشطة إرهابية، واستعرضت فى الوقت ذاته انجازات الدولة المصرية فى مجال الحقوق الاساسية للمواطن، حيث أشارت إلى أن مصر وفرت للمواطن الحق فى السكن والحق فى التعليم والحق فى حياة كريمة خلال سنوات معدودة ووثقت هذه المجهودات تفصيليا بالأرقام.

وقال البرلماني السابق جون طلعت مدير المرصد المصرى لقضايا الشباب والمواطنة، إن هذه الدراسة هدفها هو الرد على الافتراءات التى تتعرض لها مصر فى إطار دور المجتمع المدني غير الحكومي لمساندة الدولة المصرية، مشيرا الى ان المرصد سيواصل هذه الجهود خلال الفترة القادمة وسيسعى التنسيق مع باقى هيئات المجتمع المدنى لتشكيل تكتل للدفاع عن الدولة المصرية.