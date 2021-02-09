بالأسماء.. الوفد يفصل 10 أعضاء من الحزب

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، إنه انطلاقا من لائحة حزب الوفد وما تفرضه على رئيس الحزب بحماية الحزب والدفاع عن المصالح فإنه تقرر الآتي:-

أولا فصل كل من فصلا نهائيا من الحزب والمنع من الدخول وهم:-

ياسر الهضيبي

طارق سباق

محمد عبده

حسين منصور

محمد عبد العليم داود

نبيل عبدالله

محمد حلمي سويلم

حمدان الخليلي

حاتم رسلان

وقال بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، ورئيس حزب الوفد، إنه من يريد الالتزام والسير بروح جديدة معنا لغاية وهدف واحد وهو الحفاظ على ثوابت الحزب وقيم وتقاليد بيت الأمة بعيدا عن الخروج عن ذلك، سنتصدي له بكل قوة لأنني ما رغبت في هذا المنصب_رئيس الحزب _ أما أن نقف على أرض صلبة وأما لا يمكن أن نستمر على هذا الحال.

وعلى هذا تقرر الآتي:-

تعيين النائب إيهاب عبدالعظيم رئيسا للجنة المنيا

تعيين الدكتور محمد خليفة عضوا بالهيئة العليا.

كما تقرر بخصوص محمد مجدي فرحات الشهير بأرنب الفصل من الحزب وإحالته للنيابة العامة لتحقيق معه في هذه الوقائع وهي التخابر مع قنوات أجنبية.

وعلى أن يخطر مجلس النواب باختيار النائب سليمان وهدان رئيسا للهيئة البرلمانية وأن يكون كل من النواب محمد مدينة واللواء هاني أباظة وأيمن محسب نوابا له، وإخطار كافة الجهات المعنية، وفقا للائحة الحزب بصورة رسمية لهذا القرار.

كما تقرر تكليف الشئون القانونية بالحزب باتخاذ كل الإجراءات القانونية المدنية والجنائية ضد من ارتكبوا مؤامرات ضد الحزب الثابتة يقينا، مؤكدا أن هنا أدلة كافية التي تؤكد أن الحزب كان يسير ومدبر له السقوط في الهاوية.