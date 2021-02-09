أبو شقة يعلن فصل داوود والهضيبى من حزب الوفد

جدة - نرمين السيد - أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، فصل كل من الدكتور ياسر الهضيبى وطارق سباق ومحمد عبده ومحمد عبد العليم داوود ونبيل عبد الله وحمدان الخليلى وحاتم رسلان ومحمد حلمى سويلم.





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