البرلمان يوافق على منحة أوروبية لتحديث الخط الأول لمترو القاهرة

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 698 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق منحة (مساعدة فنية) بين مصر والبنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة - مرحلة التحديث الأولى بمبلغ 3 ملايين و5 آلاف يورو، الموقع بتاريخ 21 أكتوبر 2020.





وقال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تعقيباً على ملاحظات النواب بشأن طول مدة المشروع، بتأكيده ان رئيس هيئة الانفاق أكد تقليص المدة من 6 سنوات إلى 4 سنوات فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتقصير مدد التنفيذ، مشيرًا إلى أن المدة الطويلة تأتى فى إطار الملائمة بين تشغيل الخط والصيانه، حيث لا يستطيع أحد ايقاف خط المترو الأول لصيانة شاملة أثناء فترة عمله.

من جانبه، طالب النائب فتحى قنديل، بوصول خطوط مترو الأنفاق لجميع المدن الجديدة، مشيرًا إلى أن "المترو من أفضل وسائل المواصلات فى مصر، وكنا أول من طالب سابقا بزيادة قيمة التذكرة فلا يعقل أن يدفع جنيهًا واحدًا وهو "بيلف" 3 محافظات على حد قوله، حيث القاهرة والجيزة والقليوبية".

ووفقًا للتقرير، يمثل تطوير وتحديث الخط الأول للمترو تحديًا حقيقيًا لوزارة النقل نظرًا لأنه منذ إنشائه - فى ثمانينيات القرن الماضى لم يتم اعتماد خطة لتحديث وتطوير هذا الخط، الأمر الذى أدى إلى تهالك جزء كبير من البنية التحتية له ما أدى إلى الانخفاض فى مستوى تقديم الخدمة خصوصًا فى ظل المقارنة بباقی خطوط المترو المنشأة حديثًا، وبناء على ذلك فإن وزارة النقل - ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق والشركة المصرية الإدارة وتشغيل المترو- كان لابد لها أن تتخذ إجراءات سريعة وشاملة لإصلاح وتطوير كل مكونات البنية التحتية للخط الأول للمترو، إلا أن تلك الإجراءات تطلبت توفير تمويل ضخم يصعب إتاحته بالكامل من خلال الخزانة العامة للدولة، لذلك تم اللجوء إلى شركاء التنمية من المؤسسات التمويلية الدولية للمساهمة فى توفير الاعتمادات اللازمة لتجديد الخط الأول من مترو الأنفاق.

وأشار التقرير إلى أنه تم التوقيع والتصديق على 3 اتفاقيات للتمويل المشترك مع كل من بنك الاستثمار الأوروبى، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، كله بهدف توفير الجزء الأكبر من التمويل الأجنبى اللازم للبدء فى مشروع تحديث الخط الأول من مترو أنفاق القاهرة.

ويتكون مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة من إصلاح البنية التحتية للسكك الحديدية وللطاقة، إصلاح أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزى فى الخط الأول لمترو القاهرة، إصلاح الأنظمة الكهروميكانيكية بمرافق محطات الخط الأول لمترو القاهرة، إدخال نظام تخطيط الموارد تحديث الخط الأول لمترو القاهرة.