صور.. محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال تطوير ميدان محطة مصر

جدة - نرمين السيد - وقال محافظ الإسكندرية إنه تم وضع ساعة عد تنازلى بالميدان محددة بـ 365 يومًا -مدة تنفيذ المشروع- لضمان الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لنهو المشروع.

وأضاف الشريف، خلال الزيارة، أنه تم التنسيق مع جميع المرافق العامة، لمراعاة عدم وجود أى تعارض مع أعمال التطوير مع أى أعمال رفع كفاءة أخرى في الشبكات الخاصة بالميدان، لضمان عدم وجود أى معوقات وسرعة الإنجاز.

وطمأن المحافظ الباعة الجائلين أنه جرى الاتفاق على زيادة عدد الباكيات بالميدان وإنشاء أكبر عدد منها، لافتا إلى أن كل الأماكن التى سيكون متاح بها مكان للباعة الجائلين سيتم الاستفادة منها، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الشكل الجمالى والحضارى.

وأكد المحافظ أنه سيجرى إنشاء إدارة متكاملة بالمحافظة لإدارة المشروع للحفاظ على التطورات التى ستتم فى الميدان.

شارك في الجولة كل من الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، والعميد ممدوح زوام، مدير المشروعات بجهاز الخدمة الوطنية، وأحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب، وعلاء يوسف رئيس حى وسط.

يذكر أن المشروع يشمل إنشاء سوق حضارى متكامل عبارة عن 182 باكية و60 محلاً للقضاء على أزمة الباعة الجائلين، مراعاة لظروفهم الاجتماعية.

ويشمل المشروع أيضا تطوير الحدائق ورصف الميدان بالكامل، فضلا عن إنشاء مواقف للسيارات "الأجرة" والأتوبيسات، وعمل حركة مرورية دائرية كاملة لحل أزمة المرور.