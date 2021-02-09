البرلمان يوافق على خطاب اتفاق دعم مواجهة التلوث وصحة البيئة

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال انعقاد الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 723 لسنة 2020 بشأن خطاب الاتفاق بين مصر والبنك الدولى للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية فيما يخص تقديم منحة بقيمة لا تتجاوز 750 ألف دولار أمريكى من خلال الصندوق الائتمانى المتعدد المانحين لدعم إدارة مواجهة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع "الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة"، الموقع بتاريخ 26/10/2020.





ويهدف هذا الاتفاق لتحسين إدارة المخزونات المستهدفة من المبيدات المتقادمة والتخلص منها، بما فى ذلك الملوثات العضوية الثابتة وثنائى الفينيل متعدد الكلور بطريقة سليمة بيئيا، وتوفير أجهزة مراقبة جودة الهواء والمختبرات والإمدادات المرتبطة بها من أجل جمع وتحليل المواصفات الكيميائية لتلوث هواء الجسيمات الدقيقة والقائم على المرشحات من منطقة القاهرة الكبری. كما أن هذا المشروع الممول من هذه المنحة سيساهم فى التخلص من أضرار الملوثات العضوية الثانية على الإنسان ومختلف الكائنات الحية بالإضافة إلى أنه سيعمل على قياس جودة الهواء فى محافظة القاهرة الكبرى من خلال توفير أجهزة الرصد الدقيقة التوعية الهواء.

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