رئيس الوفد: لن نسمح باختطاف الحزب.. ونعمل على تطويره

جدة - نرمين السيد - وقال أبو شقة خلال مؤتمر صحفى، عقده اليوم: "أراهن على الوفديين الذين لن يسمحوا باختطاف الحزب"، مشيرا إلى أن هذا الحزب يمثل جزءا من النظام السياسى فى مصر.
واستطرد:"نحن الآن فى مبنى يشابه البيت الأبيض، رغم أن المبنى كان فيه تعابين وعقارب".
وتابع:"تم تسديد ديون الأهرام كاملة يوم 19 يناير، والآن جريدة الوفد لن تغلق ولا البوابة، وأنا ألزمت نفسى أننى سوف أكون ملتزما ومسئولا عن أى التزامات".
وأضاف "أنا الآن جالس بناء على إرادة الوفديين ومن يحاسبنى الهيئه الوفدية"، مشيرا إلى أنه لوحظ فى الفترة الأخيرة، أن عددا قليلا لا يتجاوز أصابع اليدين وكان مدفوعا بأجندات خارج مبادىء الحزب خرج عن هذا المسار متعمدا.
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