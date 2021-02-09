البرلمان يرفع جلساته للأحد المقبل

جدة - نرمين السيد - رفع المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على 7 تقارير من اللجان النوعية.



جدة - نرمين السيد - رفع المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة على 7 تقارير من اللجان النوعية. جاء فى مقدمتها تعديل قانون المرور، وقرار تعديل التعريفة الجمركية.. ومن المقرر أن ويعاود المجلس الانعقاد يوم الأحد المقبل.

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