بهاء أبو شقة: فصل 10 أعضاء من حزب الوفد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى، عقده رئيس حزب الوفد، اليوم الثلاثاء، فى المقر الرئيسى لحزب الوفد بالدقى فى محافظة الجيزة، بحضور عدد من قيادات الحزب.
المفصولون هم: الدكتور ياسر الهضيبى، وطارق سباق، ومحمد عبده، ومحمد عبد العليم داوود، ونبيل عبد الله، وحمدان الخليلى، وحاتم رسلان، ومحمد حلمى سويلم، وحسين منصور.
كما تقرر بخصوص محمد مجدى فرحات الشهير بأرنب الفصل من الحزب وإحالته للنيابة العامة لتحقيق معه فى هذه الوقائع وهى التخابر مع قنوات أجنبية.
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