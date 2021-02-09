عاجل.. الرئيس السيسى يستقبل وفد شركة ديمى البلجيكية لأعمال التكريك

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، لوك لويس الرئيس التنفيذى لشركة "ديمى" البلجيكية لأعمال التكريك، وعددًا من كبار المسؤولين بالشركة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية.





وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول "متابعة تطوير وتنمية بحيرة البردويل بشمال سيناء". وأكد الرئيس السيسى الأهمية التى توليها الدولة تجاه المشروع القومى للتنمية الشاملة لبحيرة البردويل، فى إطار المخطط العام للدولة الهادف لتطوير جميع البحيرات المصرية واستعادة وضعها الطبيعى السابق، وآخذًا فى الاعتبار تكامل تطوير بحيرة البردويل مع استراتيجية تنمية سيناء، ولما لهذا لتطوير من مردود بيئى واقتصادى واجتماعى وغذائى بزيادة إنتاج الثروة السمكية بها، فضلاً عن توفير فرص العمل المباشرة وغير مباشرة. من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذى لشركة "ديمى" عن تشرفه بلقاء الرئيس، مؤكدًا تطلع الشركة للتعاون مع مصر فى تطوير بحيرة البردويل، آخذًا فى الاعتبار النتائج المنتظرة لهذا المشروع بالنظر إلى الموقع الفريد لبحيرة البردويل على البحر المتوسط وما تمتاز به من ثروة سمكية ذات جودة عالية، إلى جانب المردود الإيجابى على تنمية منطقة شمال سيناء، وتوفير فرص العمل، وإعادة التوازن البيئى للبحيرة، وتحسين نوع وجودة المياه، وتحقيق الأمن الغذائى.

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