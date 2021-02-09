رئيس الوفد: نعمل على حل المشكلات المالية.. وهناك من يدفع لتشويه الحزب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عاجل عقده رئيس حزب الوفد، اليوم الثلاثاء، فى المقر الرئيسى لحزب الوفد بالدقى فى محافظة الجيزة، بحضور عدد من قيادات الحزب.

وأشار أبو شقة إلى أن المشاكل المالية تسقط نظم ومؤسسات، ولكنه أعلن مسؤوليته الشخصية عن أى مشكلة مالية، ولم يغلق الجريدة أو البوابة، وتمكّن من توفير 2 مليون جنيه شهريًا.

ولفت أبو شقة إلى أنه تسلم الحزب فى 30 مارس 2018 ولم يكن فى خزينة الحزب سوى 800 ألف جنيه، وعليه 48 مليون جنيه ديون، مؤكدًا أنهم تمكنوا من تسديد ديون الأهرام فى يناير 2021، وأنه يتعاون مع الدكتور هانى سرى الدين، رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد، لتسديد الديون وتوفير النفقات.

ونوه أبو شقة بأن هناك من يدفع أموالًا مشبوهة من أجل تشويه حزب الوفد ورئيسه، مشددا على أنه فى حزب الوفد وفديين أصحاب إرادة ولا يمكن لقلة أن تجرف الحزب، قائلًا: "وأنا أراهن على الوفديين الذين لا يمكن أن يسمحوا باختطاف الحزب".